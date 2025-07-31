Este agosto escucha todos los capítulos de 'Educando emociones', un podcast para entender lo que nos pasa por dentro

Si alguna vez te has enfrentado a tabúes emocionales, al miedo, a la culpa o al duelo, la tercera temporada de 'Educando emociones' te puede ayudar a entender y gestionar eso que estás sintiendo. Si durante este mes de agosto tienes la suerte de disfrutar de vacaciones puedes aprovechar el tiempo para trabajar en ti mismo, este podcast de RNE Audio nos ayuda en esta tarea.

Tras explorar en anteriores temporadas cada una de las principales emociones, Yolanda Flecha profundiza en el camino del autoconocimiento, así como en algunas de las emociones más difíciles de gestionar o entender. Cada episodio de esta nueva temporada toma como punto de partida las dudas e inquietudes que cualquiera pueda tener en su vida cotidiana.

Narrado por la propia Yolanda Flecha a modo de diario personal y realizado por Juan Luis Martín esta temporada cuenta con la mirada de algunos de los especialistas más destacados de la neurociencia, la psicología, la psiquiatría y/o la educación emocional. A nombres como el de la neurocientífica Nazareth Castellanos o la experta en Ingeniería Emocional Arancha Merino, se suman artistas como Dani Rovira, escritores como Alejandro Palomas o filósofos como Marina Garcés. Ya puedes disfrutar de todos los capítulos en RNE Audio.

Muerte y vida El primer capítulo, 'Muerte y vida', trata la muerte como motor para vivir con más intensidad, con la película ‘Los destellos’, de Pilar Palomero, como punto de partida. Una cinta que reflexiona en torno a la vida, la muerte o el duelo, y explora cómo el fallecimiento de un ser querido puede hacer apreciar “los destellos” que ofrece la vida. En esta entrega se habla sobre la necesidad de tener una relación saludable con la muerte y hablar de ella para disminuir el miedo que muchas veces impide naturalizarla. Todo ello, a través del cine, la música, la literatura y con las voces de Gian Domenico Borasio, catedrático de medicina paliativa en la Universidad de Lausana (Suiza); Josep María Fericgla, escritor y antropólogo; Dany Blázquez, psicólogo; el filósofo Diego Garrocho; el maestro de yoga Ramiro Calle y los escritores Alejandro Palomas, Javier Fonseca, Ledicia Costas, Rosa Montero, Luis García Montero y Luis Mateo Díez. Educando emociones Educando emociones - Muerte y vida rne audio

Las pérdidas y los duelos El duelo es el proceso emocional que necesita una persona para aceptar una pérdida. Como dice el psicólogo Dany Blázquez, “vivir es una despedida constante ya que la muerte está presente en cada momento de nuestra vida, vemos morir amistades, relaciones de pareja y los propios sueños”. Abordamos el duelo que acompaña a la muerte, pero también el necesario para hacer frente a otras pérdidas (un trabajo, una enfermedad, una ruptura sentimental, etc) y aprendemos a diferenciar las pérdidas reales de las que no lo son Lo hacemos con especialistas como el propio Dany Blázquez, la psicóloga Begoña Ibarrola, la experta en Ingeniería emocional, Arancha Merino, la neurocientífica, Nazareth Castellanos y el cómico y actor, Dani Rovira. Además, proponemos cine, música y literatura relacionada con el duelo y escuchamos las sugerencias en ese sentido de la periodista Jessica Martín. Educando emociones Educando emociones - Las pérdidas y los duelos rne audio

Ansiedad Nos ponemos en la piel de las personas hipocondríacas para reflexionar en torno a este trastorno de ansiedad por enfermedad con Antonio Fermoso, paciente de TOC e hiponcodría quien fue en su día presidente de la Asociación de Trastornos de ansiedad grupos de ayuda mutua. Escuchamos a la psicóloga Margarita Gil y al que fuera presidente de la Sociedad española de medicina familiar y comunitaria, Salvador Tranche. Abordamos la ansiedad, sus síntomas, las obsesiones a través del cine, la música, la literatura y escuchamos las herramientas que nos proponen expertos como el profesor, Cano Vindel presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, el psicólogo Rafael Santandreu o la neurocientífica Nazareth Castellanos. Educando emociones Educando emociones - Ansiedad rne audio

Miedos El miedo es una emoción que, gestionada correctamente, ayuda a detectar amenazas, riesgos, peligros y activar los mecanismos necesarios para ponernos a salvo y obtener seguridad. Sin embargo, en infinidad de situaciones, lo sentimos sin que haya un peligro real, nos vemos paralizados y bloqueados ante amenazas que solo están en nuestra mente. Hablamos de los miedos infantiles y de distintas teorías en torno a cómo abordarlos, escuchamos cómo los viven los más pequeños, de la necesidad de usar el miedo para poner límites y de algunas investigaciones que tratan de explicar cómo se heredan los miedos y la forma en que respondemos a ellos. Lo hacemos con los especialistas en psicología, psiquiatría, educación emocional o neurociencia: Montse Domenech, Ibone Olza, Gio Zararri, Camino García, Rafael Santandreu, Arancha Merino, Pax Dettoni y Nazareth Castellanos. Educando emociones Educando emociones - Miedos rne audio

Maternidad e 'hijidad' Tomamos como punto de partida el trauma generacional, la manera en que las experiencias traumáticas, los miedos, las heridas emocionales o los patrones insanos de comportamiento se trasmiten de generación en generación. Buscamos respuestas para explicar de qué manera podemos sanar esas heridas o cortar con esos patrones. Hablamos de maternidad, de autoexigencia, de cargas sociales, de todas esas mochilas que nos ponemos y nos ponen en nuestro papel de madres o de hijas/os. Y nos detenemos en algunas investigaciones sobre cómo la maternidad transforma nuestro cerebro o cómo nos influye la forma en que venimos al mundo. Con las voces expertas y las experiencias personales de Nataxa Ruzafa, Victoria Gabaldón, Inés García, María Hesse, Blanca Lacasa, Susana Carmona o Ibone Olza. Educando emociones Educando emociones - Maternidad e 'hijidad' rne audio

La culpa Hablamos de la culpa y aprendemos a diferenciar entre la culpa sana, o responsabilidad, la que aparece cuando hemos cometido un error y nos conecta con la energía para subsanarlo o para aprender de él sin fustigarnos y la culpa insana. Esta última suele ser una reacción que nace de nuestras creencias, normas sociales o experiencias personales que no cuestionamos y también la sentimos cuando reprimimos la rabia que necesitamos para hacer frente a una mentira, injusticia o manipulación, del tipo que sea. Y además, conocemos algunas recomendaciones para identificar a los manipuladores más dañinos. Con las voces y experiencias de la periodista Victoria Gabaldón, la fotógrafa, Inés García, la ilustradora, María Hesse, la escritora, Blanca Lacasa, la psiquiatra infantil, Ibone Olza, la coach Sonia Rico, la psicóloga Nataxa Ruzafa, los filósofos, Diego Garrocho, Eduardo Infante y José Antonio Marina y la especialista en Ingeniería emocional MAT, Arancha Merino. Educando emociones Educando emociones - La culpa rne audio

Amistad y/o familia A partir del sentimiento de culpa que muchas veces sentimos en relación con nuestras relaciones familiares, nos cuestionamos algunas de las creencias que heredamos de generación en generación y reflexionamos en torno a la familia. Nos fijamos en las herencias emocionales, las obligaciones impuestas o auto impuestas, la herida de abandono, nos planteamos hasta qué punto la familia está o no en crisis como institución, por qué llamamos a algunos amigos la familia elegida y nos preguntamos también si se puede vivir sin amigos y qué hay detrás del ideal de pureza asociado, en muchos casos, a la amistad. Lo hacemos a través de la literatura, el cine, la filosofía y las voces expertas de las psicólogas, María Ros y Nataxa Ruzafa, la coach, Sonia Rico, los filósofos, Eduardo Infante y Marina Garcés, la especialista en Ingeniería emocional, MAT, Arancha Merino , el escritor y conferenciante, Borja Vilaseca, la periodista Victoria Gabaldón, la fotógrafa Inés García y la escritora Blanca Lacasa. Educando emociones Educando emociones - Amistad y/o familia Educando emociones - Amistad y/o familia - Escuchar ahora rne audio

El arte de ser "Todas las artes se convierten en una búsqueda constante del mundo interior y del exterior y al mismo tiempo en una forma de expresarlo. Forman parte de nuestras vidas desde tiempo inmemorial... Las artes (...) son la expresión del sentir humano profundo ante la realidad, son producto de la humanidad y a la vez nos humanizan" A partir de esta reflexión que hace el biólogo y experto en neuroeducación, David Bueno en su libro 'El arte de ser humanos' hablamos de las artes, de la cultura, como vehículo de autoconocimiento, como herramienta de sanación. Ponemos algunos ejemplos de por qué necesitamos las artes, en la educación y en nuestras vidas, porque nos hacen mejores, porque favorecen el bienestar personal, porque nos forman y nos conforman como individuos y como sociedad. Escuchamos las ideas de David Bueno y también las propuestas, sugerencias y reflexiones del escritor Francesc Miralles, Enrique Lanz (Títeres Etcétera), Esmeralda Valderrama (Danza Mobile), la neurocientífica, Nazareth Castellanos, el filósofo, Eduardo Infante y los periodistas culturales, Miguel Ángel Hoyos y Jessica Martín. Educando emociones Educando emociones - El arte de ser rne audio