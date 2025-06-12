Convertir la muerte en un 'impulso vital' es posible con la nueva temporada de 'Educando emociones'

La periodista Yolanda Flecha vuelve a abrir su 'diario emocional' para profundizar en uno de los mayores tabúes de nuestra sociedad: La muerte.

RNE Audio estrena la tercera temporada de Educando emociones abordando la muerte desde la filosofía, la psicología, la literatura, la antropología o la medicina paliativa. La creadora del podcast tiene una posible explicación ante este tabú: "No nos gusta hablar de ella, nos resulta incómodo, nos da miedo, nos recuerda lo inevitable y, tal vez por eso, la escondemos y se la ocultamos, especialmente a los más pequeños, con la idea de protegerlos"

En el primer capítulo de esta nueva temporada se le da la vuelta al concepto de la muerte, que "puede convertirse en un impulso vital, en una manera de valorar cada momento, priorizar lo importante o habitar el presente". El episodio también explora la otra cara, la de la pérdida de un ser querido y "las emociones que nos acompañan en el camino", una senda importante de gestionar para vivir el duelo de una forma saludable. Porque el duelo es un proceso natural que está presente más allá de la muerte "es ese proceso natural desencadenado por diversas pérdidas, no sólo la muerte de una persona cercana también puede ser necesario cuando decimos adiós a una relación sentimental o de amistad, cuando enfermamos, nos quedamos sin trabajo o nos vemos obligados a abandonar el lugar en el que vivimos".

Educando emociones Educando emociones - Muerte y vida rne audio

En este capítulo "nos ponemos en la piel de aquellas personas que viven la idea de la muerte o la enfermedad con una preocupación obsesiva, las personas hipocondríacas y exploramos los síntomas de aquellas que sufren ansiedad por otras causas". Y además, se ofrecen las herramientas de sanación emocional para enfrentarse a "los falsos miedos, de todo tipo, desde los infantiles hasta los que permanecen en la edad adulta, la culpa, la manipulación, las relaciones familiares o de amistad" . Son algunos de los temas que completan esta nueva temporada de Educando emociones.

Tercera temporada de 'Educando emociones'RTVE