Convertir la muerte en un 'impulso vital' es posible con la nueva temporada de 'Educando emociones'
- RNE Audio estrena la tercera temporada de Educando emociones, un pódcast para conocernos por dentro
- La muerte, las pérdidas y sus duelos, la ansiedad, el miedo, la culpa y la manipulación protagonizan los nuevos capítulos
La periodista Yolanda Flecha vuelve a abrir su 'diario emocional' para profundizar en uno de los mayores tabúes de nuestra sociedad: La muerte.
RNE Audio estrena la tercera temporada de Educando emociones abordando la muerte desde la filosofía, la psicología, la literatura, la antropología o la medicina paliativa. La creadora del podcast tiene una posible explicación ante este tabú: "No nos gusta hablar de ella, nos resulta incómodo, nos da miedo, nos recuerda lo inevitable y, tal vez por eso, la escondemos y se la ocultamos, especialmente a los más pequeños, con la idea de protegerlos"
En el primer capítulo de esta nueva temporada se le da la vuelta al concepto de la muerte, que "puede convertirse en un impulso vital, en una manera de valorar cada momento, priorizar lo importante o habitar el presente". El episodio también explora la otra cara, la de la pérdida de un ser querido y "las emociones que nos acompañan en el camino", una senda importante de gestionar para vivir el duelo de una forma saludable. Porque el duelo es un proceso natural que está presente más allá de la muerte "es ese proceso natural desencadenado por diversas pérdidas, no sólo la muerte de una persona cercana también puede ser necesario cuando decimos adiós a una relación sentimental o de amistad, cuando enfermamos, nos quedamos sin trabajo o nos vemos obligados a abandonar el lugar en el que vivimos".
En este capítulo "nos ponemos en la piel de aquellas personas que viven la idea de la muerte o la enfermedad con una preocupación obsesiva, las personas hipocondríacas y exploramos los síntomas de aquellas que sufren ansiedad por otras causas". Y además, se ofrecen las herramientas de sanación emocional para enfrentarse a "los falsos miedos, de todo tipo, desde los infantiles hasta los que permanecen en la edad adulta, la culpa, la manipulación, las relaciones familiares o de amistad" . Son algunos de los temas que completan esta nueva temporada de Educando emociones.
Un podcast con las preguntas que todos nos hacemos en algún momento
Concebido como un diario personal, para ofrecer una perspectiva más cercana, y tomando como punto de partida las dudas e inquietudes que cualquiera de nosotros podemos tener en nuestra vida cotidiana, Educando emociones vuelve a contar con la mirada experta de algunos de los especialistas más destacados de la neurociencia, la psicología, la psiquiatría o la filosofía. La educación emocional es un concepto relativamente moderno que no sólo nos ayuda a vivir mejor, sino que también nos permite desarrollar las mejores habilidades cognitivas para construir nuestra personalidad.
A nombres como el de los expertos en neurociencia y neuroeducación, Nazareth Castellanos, Susana Carmona o David Bueno y especialistas en ingeniería y educación emocional, como Arancha Merino o Begoña Ibarrola, en esta temporada de Educando emociones se suman también el de psicólogos como Nataxa Ruzafa o Dany Blázquez y filósofos como Marina Garcés, Diego Garrocho o José Antonio Marina. Además, en esta nueva temporada, en la que siguen estando muy presentes las referencias cinematográficas, literarias o musicales contamos con la experiencia personal y las reflexiones de escritores, ilustradores y artistas como Alejandro Palomas, Luis García Montero, María Hesse, Blanca Lacasa, Francesc Miralles o Dani Rovira.
Con guion y dirección de Yolanda Flecha y realización de Juan Luis Martín, Educando emociones es un pódcast para buscar la manera de gestionar nuestras emociones, para aprender cómo funciona nuestro cerebro, para observarnos por dentro, conocernos mejor y así, poder entender lo que sucede fuera y cómo relacionarnos con demás.