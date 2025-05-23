Los conciertos de Radio 3 por el Día de los Museos, una "puesta de largo" musical para celebrar la pasión por la cultura

Este viernes, en los alrededores del Museo Reina Sofía ocurre algo poco común: entre el ruido del tráfico asoma el sonido de voces, percusión, guitarras y teclados. Un año más, Radio 3 celebra la fiesta del Día de los Museos —que tiene lugar cada 18 de mayo— con la actuación de 30 grupos en directo de forma ininterrumpida. Un evento que busca, en definitiva, celebrar la pasión por la cultura.

Con esa idea, cientos de personas han decidido peregrinar al patio Nouvel de este museo. Míriam y Carmina, que han venido por la mañana con un grupo de amigos, repiten experiencia por quinto año consecutivo. "Lo que más me gusta es que descubres a grupos nuevos y, de hecho, actualmente sigo a algunos que conocí en otros conciertos de Radio 3 a los que he ido", recuerda Míriam.

Para ellas, cualquier iniciativa que fusione y retroalimente diferentes disciplinas artísticas entre sí —cine, música, literatura...— es beneficiosa per se. "Hay que acercar la cultura a todo el mundo", defiende Carmina, y Míriam va un paso más allá y reivindica el papel de lo público para promover este tipo de conciertos: "Es fundamental porque si no tendríamos que pagar una entrada para un festival. Está muy bien sacar la música a la calle, a este barrio [Lavapiés], y sobre todo viniendo de Radio 3, que suele tener buen criterio".