Vuelve la fiesta del Día de los Museos de Radio 3
- Desde el Reina Sofía de Madrid con 17 horas de música y 30 actuaciones en directo
- Síguela a través de la emisión habitual de Radio 3 y en streaming en la web, la app de Radio 3 y RTVE Play
- De 7.00 a 24.00h, con entrada libre hasta completar aforo
Queremos celebrar nuestra pasión por la cultura, eso que hace de Radio 3 un medio de comunicación diferente a todos los demás. Radio 3 llenará de música el Museo Reina Sofía de Madrid para conmemorar el Día Internacional de los Museos. Lo haremos con 30 actuaciones en directo, sin interrupciones, desde las 7 de la mañana. Y, por la noche, cerraremos con 6 sesiones de DJs de la emisora, para terminar bailando en una jornada abierta, con entrada libre al museo durante todo el día.
El viernes 23 de mayo celebraremos nuestro Día Internacional de los Museos (que tiene lugar cada 18 de mayo). En Radio 3 queremos festejarlo llenando de música este espacio cultural icónico, uno de los museos más importantes del mundo. Hablaremos de museos, de cultura y viviremos un día lleno de música que muestra la creatividad y la diversidad que cada día puedes descubrir y disfrutar en Radio 3 y en Radio 3 Extra.
Emitiremos en directo una programación especial desde el museo, desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche.
Además, desde las 21:00 hasta las 24:00 horas, la música electrónica tomará el protagonismo en el Jardín del Edificio Sabatini, con las sesiones de los DJs de Radio 3.
La entrada será libre hasta completar aforo. La jornada podrá seguirse en directo a través de la emisión habitual de Radio 3 y también en streaming de vídeo en la web, en la app de Radio 3 y en RTVE Play. Con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E).
Consulta a continuación el cartel completo por horas.
Escenario del Patio del Edificio Nouvel del Museo Reina Sofía:
07:00
JOSELUIS
FILLAS DE CASSANDRA
JORDANA B.
VEINTIUNO
09:00
ONA MAFALDA
DEPEDRO
POR LAS NOCHES
TULSA
11:00
SEXY ZEBRAS
GRANDE AMORE
GHOULJABOY
PAPA TOPO
EL PETIT DE CAL ERIL
NIÑA COYOTE ETA CHICO TORNADO
14.00
MARÍA YFEU
SHEILA BLANCO & FEDERICO LECHNER
MARÍA TERREMOTO
15:30
JOAQUINA
PHOAC
GARA DURÁN
BLACKPANDA
JUICY BAE
18:00
LAS DIANAS
LA PALOMA
TIBURONA
LOS INVADERS
20:00
MAIKA MAKOVSKI
ALICE WONDER
ALBA RECHE
BAIUCA
Escenario del Jardín del edificio Sabatini (DJs Radio 3):
21:00 CARLOS GALILEA
21:30 MARIA TAOSA
22:00 RAFA ARIZA
22:30 CONSTAN SOTOCA
23:00 IRENE VALIENTE
23:30 ALEX GARA