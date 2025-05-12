Vuelve la fiesta del Día de los Museos de Radio 3

Queremos celebrar nuestra pasión por la cultura, eso que hace de Radio 3 un medio de comunicación diferente a todos los demás. Radio 3 llenará de música el Museo Reina Sofía de Madrid para conmemorar el Día Internacional de los Museos. Lo haremos con 30 actuaciones en directo, sin interrupciones, desde las 7 de la mañana. Y, por la noche, cerraremos con 6 sesiones de DJs de la emisora, para terminar bailando en una jornada abierta, con entrada libre al museo durante todo el día.

El viernes 23 de mayo celebraremos nuestro Día Internacional de los Museos (que tiene lugar cada 18 de mayo). En Radio 3 queremos festejarlo llenando de música este espacio cultural icónico, uno de los museos más importantes del mundo. Hablaremos de museos, de cultura y viviremos un día lleno de música que muestra la creatividad y la diversidad que cada día puedes descubrir y disfrutar en Radio 3 y en Radio 3 Extra.

Emitiremos en directo una programación especial desde el museo, desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche.

Además, desde las 21:00 hasta las 24:00 horas, la música electrónica tomará el protagonismo en el Jardín del Edificio Sabatini, con las sesiones de los DJs de Radio 3.

La entrada será libre hasta completar aforo. La jornada podrá seguirse en directo a través de la emisión habitual de Radio 3 y también en streaming de vídeo en la web, en la app de Radio 3 y en RTVE Play. Con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E).

El Día Internacional de los Museos en Radio 3

Consulta a continuación el cartel completo por horas.

Escenario del Patio del Edificio Nouvel del Museo Reina Sofía: 07:00 JOSELUIS FILLAS DE CASSANDRA JORDANA B. VEINTIUNO 09:00 ONA MAFALDA DEPEDRO POR LAS NOCHES TULSA 11:00 SEXY ZEBRAS GRANDE AMORE GHOULJABOY PAPA TOPO EL PETIT DE CAL ERIL NIÑA COYOTE ETA CHICO TORNADO 14.00 MARÍA YFEU SHEILA BLANCO & FEDERICO LECHNER MARÍA TERREMOTO 15:30 JOAQUINA PHOAC GARA DURÁN BLACKPANDA JUICY BAE 18:00 LAS DIANAS LA PALOMA TIBURONA LOS INVADERS 20:00 MAIKA MAKOVSKI ALICE WONDER ALBA RECHE BAIUCA