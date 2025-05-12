Viernes 23 de mayo

Vuelve la fiesta del Día de los Museos de Radio 3

  • Desde el Reina Sofía de Madrid con 17 horas de música y 30 actuaciones en directo
  • Síguela a través de la emisión habitual de Radio 3 y en streaming en la web, la app de Radio 3 y RTVE Play
  • De 7.00 a 24.00h, con entrada libre hasta completar aforo
Día Internacional de los Museos 2025 en el Reina Sofía. Conciertos de diversos artistas en dos escenarios el 23 de mayo a partir de las 7h, organizado por Radio 3.
RADIO 3

Queremos celebrar nuestra pasión por la cultura, eso que hace de Radio 3 un medio de comunicación diferente a todos los demás. Radio 3 llenará de música el Museo Reina Sofía de Madrid para conmemorar el Día Internacional de los Museos. Lo haremos con 30 actuaciones en directo, sin interrupciones, desde las 7 de la mañana. Y, por la noche, cerraremos con 6 sesiones de DJs de la emisora, para terminar bailando en una jornada abierta, con entrada libre al museo durante todo el día.

El viernes 23 de mayo celebraremos nuestro Día Internacional de los Museos (que tiene lugar cada 18 de mayo). En Radio 3 queremos festejarlo llenando de música este espacio cultural icónico, uno de los museos más importantes del mundo. Hablaremos de museos, de cultura y viviremos un día lleno de música que muestra la creatividad y la diversidad que cada día puedes descubrir y disfrutar en Radio 3 y en Radio 3 Extra.

Emitiremos en directo una programación especial desde el museo, desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche.

Además, desde las 21:00 hasta las 24:00 horas, la música electrónica tomará el protagonismo en el Jardín del Edificio Sabatini, con las sesiones de los DJs de Radio 3.

La entrada será libre hasta completar aforo. La jornada podrá seguirse en directo a través de la emisión habitual de Radio 3 y también en streaming de vídeo en la web, en la app de Radio 3 y en RTVE Play. Con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E).

Concierto en exterior con músicos, gran banner "Día Internacional de los Museos" y logo RTVE. Público disfrutando del evento.

El Día Internacional de los Museos en Radio 3

Consulta a continuación el cartel completo por horas.

Escenario del Patio del Edificio Nouvel del Museo Reina Sofía:

07:00

JOSELUIS

FILLAS DE CASSANDRA

JORDANA B.

VEINTIUNO

09:00

ONA MAFALDA

DEPEDRO

POR LAS NOCHES

TULSA

11:00

SEXY ZEBRAS

GRANDE AMORE

GHOULJABOY

PAPA TOPO

EL PETIT DE CAL ERIL

NIÑA COYOTE ETA CHICO TORNADO

14.00

MARÍA YFEU

SHEILA BLANCO & FEDERICO LECHNER

MARÍA TERREMOTO

15:30

JOAQUINA

PHOAC

GARA DURÁN

BLACKPANDA

JUICY BAE

18:00

LAS DIANAS

LA PALOMA

TIBURONA

LOS INVADERS

20:00

MAIKA MAKOVSKI

ALICE WONDER

ALBA RECHE

BAIUCA

Escenario del Jardín del edificio Sabatini (DJs Radio 3):

21:00 CARLOS GALILEA

21:30 MARIA TAOSA

22:00 RAFA ARIZA

22:30 CONSTAN SOTOCA

23:00 IRENE VALIENTE

23:30 ALEX GARA