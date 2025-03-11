Todos somos creativos, la respuesta la tiene la psicología y la historia
- Molo Cebrián y Luis Muiño analizan este rasgo humano en el podcast Así somos
- Disfruta de un nuevo episodio, cada lunes, en RNE Audio
La creatividad es esa fascinante habilidad de imaginar, inventar y cambiar el mundo que nos rodea. Es muy interesante conocer nuestro lado más creativo, aunque algunos se dicen a sí mismo que no lo son, lo cierto es que es inherente al hombre y sí, tú también lo tienes. Esta es la cuestión que Molo Cebrián y Luis Muiño ponen sobre la mesa en el nuevo episodio de Así somos, el podcast que analiza la conducta humana desde microaprendizajes, con historias reales.
En este episodio, te traemos una historia para pensar ¡y crear! Viajamos al siglo XVI, la época dorada del Renacimiento. Te sonarán Miguel Ángel, Da Vinci o Botticelli, pero ¿conoces la historia de Artemisia Gentileschi? Con tan solo 17 años, un acontecimiento vital marcó su vida para siempre. Sin embargo, su increíble capacidad creativa le permitió encontrar una forma de “sacar sus emociones”.
Acércate a esta historia en el nuevo episodio sobre la creatividad de Así Somos. Después de escuchar la historia de nuestra protagonista, quizá encuentres nuevas maneras de enfrentar algunos de tus problemas vitales.
Así Somos, el nuevo podcast de psicología de RNE Audio
Después de entender nuestra mente y bucear por algunos conceptos de la psicología clínica, los divulgadores Molo Cebrián y Luis Muiño (mentes creativas detrás del exitoso Entiende tu mente) regresan con Así Somos, el nuevo podcast de psicología de RNE Audio. Con una perspectiva social, este nuevo espacio sobre salud mental aborda nuestra forma de ser desde microaprendizajes. Así Somos une historias reales y psicología, valiéndose del inmenso material del archivo sonoro de RTVE.
¿Te has preguntado alguna vez por qué eres (o somos) procrastinadores, cotillas, miedosos, resilientes, empáticos o manipulables? En Así somos, lo vas a descubrir. “Queremos ayudarte a conocerte mejor. A conocernos mejor. A entender cómo somos”, explica Molo Cebrián.
Tienes todos los episodios disponibles en RNE Audio (cada lunes, un nuevo capítulo).