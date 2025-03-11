Todos somos creativos, la respuesta la tiene la psicología y la historia

La creatividad es esa fascinante habilidad de imaginar, inventar y cambiar el mundo que nos rodea. Es muy interesante conocer nuestro lado más creativo, aunque algunos se dicen a sí mismo que no lo son, lo cierto es que es inherente al hombre y sí, tú también lo tienes. Esta es la cuestión que Molo Cebrián y Luis Muiño ponen sobre la mesa en el nuevo episodio de Así somos, el podcast que analiza la conducta humana desde microaprendizajes, con historias reales.

En este episodio, te traemos una historia para pensar ¡y crear! Viajamos al siglo XVI, la época dorada del Renacimiento. Te sonarán Miguel Ángel, Da Vinci o Botticelli, pero ¿conoces la historia de Artemisia Gentileschi? Con tan solo 17 años, un acontecimiento vital marcó su vida para siempre. Sin embargo, su increíble capacidad creativa le permitió encontrar una forma de “sacar sus emociones”.

Acércate a esta historia en el nuevo episodio sobre la creatividad de Así Somos. Después de escuchar la historia de nuestra protagonista, quizá encuentres nuevas maneras de enfrentar algunos de tus problemas vitales.

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