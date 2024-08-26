¿Habías escuchado estas historias sobre barcos fantasmas?

¿Has oído hablar alguna vez sobre las leyendas que esconde la alta mar? Fermín Mayorga, especialista en misterios, nos introduce en Espacio en blanco el curioso mundo de los barcos fantasma, concretamente en los de la Inquisición pues sirvieron para crear este tipo de leyendas. Lo hace a través de enigmáticas historias que representan los miedos y supersticiones que rondaban en aquella época y que se han transmitido de generación en generación.

Espacio en blanco Espacio en blanco - Caballeros y barcos fantasmas - 25/08/24 rne audio

El galeón del Juicio Final Bajo las órdenes del Santo Oficio, esta embarcación zarpó desde Cádiz con una tripulación temible formada por inquisidores sevillanos conocidos por sus torturas, expertos y algunos acusados de herejía. Un viaje aparentemente como cualquier otro, hasta que extraños sucesos perturbaron la tranquilidad de los tripulantes. De un día para otro, inquietantes sombras se deslizaban a sus anchas por los pasillos desiertos y tristes lamentos se escuchaban a altas horas de la madrugada pero, ¿quiénes eran? Los navegantes no podían quitarse la idea de que aquellos que habían sido sentenciados y torturados por la Inquisición habían vuelto en busca de venganza y en efecto, esta no tardó en llegar: una noche de despiadada tormenta, las agresivas olas se llevaron consigo al galeón sin dejar ningún rastro. "Desde entonces se dice que el Juicio Final vaga por los mares como una sombra fantasmal que aparece solo en las noches de tormenta, condenado a revivir una y otra vez los horrores que ocurrieron en su cubierta", afirma Fermín Mayorga.

El galeón español Con el objetivo de capturar a los herejes para llevarlos ante la justicia inquisitorial, este galeón español emprendió su viaje en el siglo XVII también bajo las órdenes del Santo Oficio pasando a ser uno de los navíos más temidos por aquellos considerados enemigos de la Inquisición. Una violenta tormenta acabó con los días gloriosos de este galeón cuando un rayo impactó de lleno sobre él, incendiando y destruyéndolo por completo. Los incesantes esfuerzos de los navegantes no fueron suficientes para frenar el infierno que desató, dejando atrapadas las almas de todos aquellos que estaban a bordo en un estado de sufrimiento eterno. "Los marineros que navegan por la zona donde se hundió, cerca de la costa de Argentina, dicen que ven un galeón envuelto en llamas que surge de las profundidades durante las tormentas, con los lamentos angustiosos de las almas perdidas resonando en la oscuridad", cuenta el especialista. Los relatos olvidados de la Inquisición

El espectro de Santa Justicia Este galeón del siglo XVI, capitaneado por el temido inquisidor Diego de Montoya, fue abatido mientras surcaba los mares para llevar a los presos procedentes de diferentes lugares de Chile hasta el Tribunal de Lima. Estos mismos reos, cansados de ser torturados y tratando de escapar de la muerte segura, organizaron un motín en mitad de una noche de tormenta sin esperar que fuese un rayo quien acabase con el navío. La fuerza con la que impactó el mástil principal fue tal que partió en dos la embarcación. "Se cuenta que este barco se ha convertido en un barco fantasma condenado a vagar por los mares para siempre y los marineros que han tenido la desgracia de encontrarse con este espectro cuentan historias de un barco envuelto en sombras y relámpagos, con los lamentos de los condenados resonando en la bruma nocturna cerca de las costas de Perú", señala Fermín Mayorga.