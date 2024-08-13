Las respuestas a los complejos mecanismos del cerebro

Hace 42 años Carlos Sánchez Ortiz se sacó la especialidad en neurología, hoy es uno de los profesionales más brillantes dentro de este ámbito de la medicina. En Espacio en blanco resuelve algunos misterios que rodean al cerebro, ese órgano que actúa como director de orquesta de nuestro cuerpo y del que nos queda por conocer infinidad de incógnitas.

Espacio en blanco Espacio en blanco - Lo desconocido: el cerebro - 11/08/24 rne audio

La relación entre la tartamudez y el cerebro "Aquí hay una cosa curiosísima", señala el neurólogo. Al nacer, el lenguaje se encuentra en los dos hemisferios del cerebro. Sin embargo, a los pocos años de vida "la naturaleza o el creador de de esta máquina ha dispuesto que soloun hemisferio tome el mando" porque si se ponen a mandar los dos a la vez ocurre lo que conocemos como tartamudez. Su nombre técnico es disfemia y se da cuando una persona no tiene el lenguaje lateralizado. El especialista explica que las personas diestras tienen en el área hemisférica izquierda una zona de neuronas que se encarga de que puedan hablar y otra al lado en el mismo hemisferio -sin mezclar- que consigue que entiendas la información. De hecho, el desarrollo de la disfemia es más común, según Sánchez Ortiz, en los "zurdos corregidos": "Los papás ven a los niños que comen con la mano izquierda y les obligan a utilizar la mano derecha. El cerebro lo que hace es poner en marcha también el circuito del lenguaje del lado derecho y, cuando hay dos circuitos operativos, se ponen los dos a dar órdenes a las cuerdas vocales y a los músculos de hablar y viene la tartamudez". El neurólogo destaca el caso de un hombre que instantáneamente después de sufrir la hemorragia cerebral, dejó de tartamudear porque se produjo una lesión en uno de los dos hemisferios, dejándole operativo solo uno de ellos para almacenar el lenguaje. Otro ejemplo es que las personas tartamudaspueden cantar a la perfección. ¿Por qué? Porque la música está en el hemisferio temporal derecho y tiene un circuito totalmente distinto. "Cuando cantan los tartamudos, cantan estupendamente porque ya no están utilizando las dos áreas que tienen enfrentadas, sino que toma el mando un grupo neuronal del lóbulo temporal derecho y ese grupo neuronal manda una orden exquisitamente normal para cantar sin pararte a tener tartamudez", explica Sánchez Ortiz. Telediario 1 Tartamudez, un trastorno del habla que afecta a 800.000 personas en España Ver ahora

¿Tenemos varios cerebros? Seguramente hayas escuchado alguna vez que tenemos un cerebro en el estómago y otro en el corazón. Sin embargo, el neurólogo lo explica de otra manera para que lo entendamos: nosotros somos una persona y dentro de nosotros hay otra persona. A esa otra persona se le llama sistema nervioso autonómico o vegetativo y es, básicamente, otro sistema nervioso paralelo al voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que tú cuando quieras puedes mover la mano derecha, mirar para arriba o echar a correr pero no decides cuándo tienes ganas de orinar, cuándo te pones a sudar, cuándo haces la digestión o a qué velocidad va tu corazón dependiendo de si estás nervioso o dormido porque de esta parte se encarga el sistema autonómico que es incluso más extenso que el voluntario. "Este está diseñado para que tú no puedas suicidarte diciéndole a tu corazón párate como le dices a tu mano que haga palmas", apunta Sánchez Ortiz. ¿Quién manda en el cerebro? La jerarquía de las redes neuronales