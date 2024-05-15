Aquests són els 10 àlbums finalistes del Disc Català de l’Any
- Els àlbums de Clara Peya, Figa Flawas, Julieta, La Ludwig Band, Mushkaa, Renaldo & Clara, Sexenni, Sílvia Pérez Cruz, Stay Homas i The Tyets són els finalistes per guanyar el premi del Disc Català de l'Any
- La fase de votacions està oberta fins al divendres 31 de maig
Enguany els àlbums finalistes publicats el 2023 i cantats en català que opten al premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4 són 'Corsé' de Clara Peya; 'Recent t'arriba la invitació per...' de Figa Flawas; '5AM' de Julieta; 'Gràcies per venir' de La Ludwig Band; el mixtape 'Tas Loko' de Mushkaa; 'La boca aigua' de Renaldo & Clara; 'Supernova' de Sexenni; 'Toda la vida, un día' de Sílvia Pérez Cruz; 'HOMAS' de Stay Homas, i 'Èpic solete' de The Tyets. La fase de votació estarà oberta fins al 31 de maig. Si vols votar, ho pots fer a través del seg��ent formulari:
'Corsé' de Clara Peya
El disc 'Corsé' de Clara Peya és una obra que desafia la perfecció i celebra la imperfecció a través de la música. Amb 13 cançons interpretades per 13 artistes diferents, Peya explora temes com la pressió estètica i l'estigma al voltant del patiment mental. La crítica ha elogiat la producció del disc i la capacitat de la pianista per crear un treball coral que convida a la reflexió i a la rebel·lia contra les normes socials. L'àlbum inclou col·laboracions amb artistes com Leo Rizzi, Ede i Sílvia Pérez Cruz, i ha estat destacat per la seva intensitat i bellesa.
'Recent t'arriba la invitació per…' de Figa Flawas
'Recent t'arriba la invitació per…' de Figa Flawas és una col·lecció vibrant de cançons que reflecteixen l'essència de la música catalana contemporània. Llançat el 2023 per Halley Records, inclou temes com 'XTRATERRESTRES (na de na)' i 'AURORA', que destaquen per les seves lletres enginyoses i melodies captivadores. La col·laboració amb artistes com Lluís Gavaldà i Mushkaa aporta una riquesa addicional al projecte, oferint una experiència auditiva diversa i enriquidora. Aquest EP representa un pas audaç per a Figa Flawas, consolidant el seu lloc en l'escena musical catalana.
'5AM' de Julieta
El disc '5AM' de Julieta és una obra que fusiona pop, electrònica i reggaeton, oferint una narrativa moderna d'un amor impossible. Julieta Gracián, amb nom artístic Julieta, presenta aquest tercer àlbum com una trilogia de tres EPs que explora les emocions nocturnes d'una jove. Amb producció a càrrec del duo LOWLIGHT, '5AM' destaca per la seva frescor urbana i la capacitat de transcendir fronteres lingüístiques, tot cantant en català i atraient un públic divers.
'Gràcies per venir' de La Ludwig Band
L'àlbum 'Gràcies per venir' és una obra que reflecteix la maduresa musical de La Ludwig Band, amb una barreja de sons que van des del folk fins al rock. Publicat el 20 d'octubre de 2023, aquest disc segueix els passos dels seus treballs anteriors, 'Al límit de la tonalitat' i 'La mateixa sort', i inclou cançons destacables com 'El meu amor se n'ha anat de vacances' o 'Manela, no vull currar per vostè'. El grup ha estat lloat per la seva capacitat de connectar amb el públic a través d'una posada en escena vibrant i una interpretació emotiva, consolidant-se com una veu única en l'escena musical catalana.
'Tas Loko' de Mushkaa
El mixtape 'Tas Loko' de Mushkaa, llançat el 14 d'abril de 2023, ha marcat un punt d'inflexió en l'escena del reggaeton amb la seva fusió única de ritmes i lletres en català i castellà. Amb una durada total de 17:05 minuts, aquest treball inclou sis cançons que destaquen per la seva energia i originalitat. La producció de l'àlbum va estar a càrrec de Roots i entre les col·laboracions més notables es troben Calagher, Blau, Jovedry i Andana.
'La boca aigua' Renaldo & Clara
El quart àlbum de Renaldo & Clara, 'La boca aigua', és una obra que brilla amb la frescor de la primavera. Amb nou cançons que naveguen entre la dolçor del pop i l'audàcia del hip-hop, el disc ofereix una experiència auditiva rica i variada. Clara Viñals, la veu darrere del projecte, ha incorporat col·laboracions amb productors externs, aportant una nova dimensió al seu so característic. Els temes com 'Globus' i 'S'està millor al carrer' destaquen per les seves melodies enganxoses i ritmes innovadors, reflectint un creixement artístic notable des de l'anterior treball 'L'amor fa calor'.
'Supernova' de Sexenni
El disc 'Supernova' de Sexenni representa una evolució significativa en la seva trajectòria musical. Amb aquest segon àlbum, la banda de pop-indie de Lleida consolida el seu estil artístic i sonor, oferint una mescla eclèctica d'influències que van des del pop modern fins a l'indie urbà, amb un toc distintiu dels anys vuitanta. El procés de composició ha estat més col·laboratiu, amb una selecció més rigorosa de les cançons que finalment han format part del disc, reflectint una maduresa i una direcció clara en la seva música.
'Toda la vida, un dia' de Sílvia Pérez Cruz
L'àlbum 'Toda la vida, un dia' de Sílvia Pérez Cruz és una obra aclamada que representa un viatge musical a través del temps, explorant les fases vitals amb una profunditat emocional única. Amb més de 90 músics col·laborant, aquest àlbum ha estat descrit com un cicle vital complet, expressat en 21 cançons que abasten 69 minuts de música. La crítica ha elogiat la veu de Pérez Cruz, destacant la seva bellesa i versatilitat, així com el seu compromís amb la bellesa en cada cançó. Aquest treball, que va néixer durant la soledat de la pandèmia, és una unió de soledats que celebra cada moment de la vida, des de la infància fins a la vellesa.
El disc "Toda la vida, un dia" de Sílvia Pérez Cruz és una obra aclamada que representa un viatge musical a través del temps, explorant les fases vitals amb una profunditat emocional única.
'HOMAS' de Stay Homas
El disc 'HOMAS' de Stay Homas, llançat el 2023, és una celebració de la diversitat musical i l'evolució del grup des de les seves 'Confination Songs'. Amb un repertori que inclou tretze cançons, el trio explora diferents gèneres, des del rock fins a la balada, mantenint sempre el seu distintiu bon rotllo. Destaca la cançó 'HO TORNARIA A FER', una carta d'amor cap al grup, i 'LA PLATJA', tot un hit de l'estiu. Aquest àlbum representa un pas endavant en la seva carrera, consolidant Stay Homas com una de les bandes més destacables de l'escena catalana actual.
'Èpic Solete' de The Tyets
El segon àlbum de The Tyets, 'Èpic Solete', és una celebració del pop català amb un toc de frescor i originalitat. Amb onze cançons que barregen el pop convencional amb elements de la cultura tradicional catalana, com la sardana en el seu hit 'Coti x Coti', el treball destaca per la seva capacitat de fusionar gèneres de manera lliure i despreocupada. Col·laboracions amb artistes com Julieta i Figa Flawas aporten una varietat que enriqueix el projecte, mentre que les lletres tracten temes d'amor i vivències quotidianes amb un estil directe i sense embuts. 'Èpic Solete' s'ha posicionat com una referència dins del panorama musical català, mostrant la versatilitat i l'evolució de la banda.