Com pot ajudar la intel·ligència artificial als professors?
- La intel·ligència artificial arriba als centres educatius com una eina que facilita la feina a docents i alumnes
- Els experts en detecció i analistes de tendències en educació de la UOC, Guillem García i Desirée Gómez, exposen a 'Xavifòrnia' com pot la IA ajudar al professorat
Com pot ajudar la IA als professors? Guillem García i Desirée Gómez, experts en detecció i analistes de tendències en educació a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), parlen al programa 'Xavifòrnia' sobre la intel·ligència artificial a les aules. García diu que la IA ofereix eines per facilitar la feina, però en cap cas pot substituir al professional, ni a l'educació ni a cap àmbit laboral: "Ha de ser com una mena de 'coach' o company dialògic".
Execució de tasques rutinàries
Segons Gómez, l'educador pot delegar la intel·ligència artificialtasques de baix nivell cognitiu que no necessiten una gran supervisió al darrere: controlar l'assistència, avaluar feines o fer informes de progrés dels alumnes. D'aquesta manera, pot dedicar el seu temps en altres quefers. No obstant això, l'experta recomana no deixar en mans de la IA generativa el futur de l'avaluació formativa de l'estudiant. Tot i que es pot comptar amb l'ajuda de la IA en aquest tipus d'activitats, "serà clau el paper del professor al darrere perquè pugui aportar la part més humana i de més qualitat en l'avaluació i el feedback amb l'alumne".
Creativitat
Partir de zero amb una pluja d'idees feta per la IA ens ajuda a trencar la síndrome del full en blanc
Tal com diu Desirée Gómez, la inteligència artificial permet al professorat ser més creatiu en la preparació d'una assignatura o la indexació del temari. A més, pot ajudar a complementar conceptes: "Partir de zero amb una pluja d'idees feta per la IA ens ajuda a trencar la síndrome del full en blanc en el procés de creació".
L'especialista comenta que els professors poden guiar els alumnes mitjançant la IA. Sovint els estudiants transmeten als educadors que els hi falta inspiració o temps per pensar en com resoldre la tasca, i el formador no sap exactament com cobrir aquesta necessitat. Ara, pot donar a la màquina una idea perquè transformi l'enunciat o demanar-li una resposta que sigui l'espurna que encengui la creativitat dels joves.