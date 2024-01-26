El treball de final de grau que milloraria la gestió de residus al camp base de l’Everest
L’augment de residus al camp base de l’Everest, al Nepal, és un dels grans problemes que la massificació del turisme occidental causa diàriament a la zona. Una de les muntanyes més altes del món, a 8.849 m d’altura, és avui dia un cementiri de residus.
Des de l'Escola Elisava de Barcelona, alumnes de Disseny i Enginyeria del Disseny Industrial com Irene Morera i Marina Guzmán, proposen solucions al problema i les expliquen al programa ‘Vida Verda’ de Ràdio 4.
Un camp base sostenible
Aquestes ciutats temporals reben mensualment milers de persones que s’hi estableixen per llargues temporades sense cap mena de control. Molts dels turistes són alpinistes europeus que hi van de vacances per a realitzar expedicions. Arriben, s’estableixen al primer lloc que troben i, en marxar, molts no recullen la brossa que generen.
La construcció des de zero d’una ciutat temporal com aquesta sense planificació ha comportat problemes de sostenibilitat. El Treball Final de Grau dels estudiants d'Elisava planteja una reorganització de l’estructura d’aquests espais per a crear una millor convivència entre els individus i l'entorn.
Una de les propostes és la tenda amb plaques solars incorporades que permet no haver de dependre del gas i el querosè per obtenir energia. Una altra millora seria instal·lar mòduls d’habitatge interconnectats. D’aquesta manera, s’evitaria la pèrdua d’escalfor, s’organitzaria millor l’espai i es crearien vincles entre les persones que els habiten.
Gestió de residus
Els estudiants també han suggerit al Nepal Tourism Board una sèrie de solucions per a una millor gestió dels residus del camp base.
Per exemple, un lavabo que incinera residus sòlids o una ampolla que filtra el pH de l’orina perquè aquesta es converteixi en aigua abans de ser abocada a l’exterior i barrejar-se amb la neu.