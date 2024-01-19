RNE viaja a Jerusalén para analizar la situación en Oriente Próximo

La guerra entre Israel y Hamás en Gaza se apodera de todo y desestabiliza el equilibrio que vive Oriente Próximo. Los atentados perpetrados por Hamás el pasado 7 de octubre marcaron un antes y un después, siendo uno de los episodios más traumáticos que recuerda Israel, pero el conflicto hunde sus raíces en décadas de enfrentamientos.

'Las Mañanas de RNE' se desplazan a Jerusalén para poder entender, primero, y explicar, después, cómo están los israelíes y los palestinos tras tres meses de guerra. Su presentador, Íñigo Alfonso; la corresponsal Laura Alonso; la enviada especial a territorios palestinos, Cristina Sánchez; la enviada especial a Líbano, Sara Alonso; y la red de corresponsales de RNE, tratan de analizar los ecos del conflicto y sus implicaciones geoestratégicas.

La mirada desde España El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que "lo que necesita Israel para vivir en paz es un Estado palestino realista y viable" y ha pedido "no resignarse" si Israel "no entra en la fórmula". Sobre la posibilidad de que el conflicto se extienda a otros países, el ministro ha dicho que es un "riesgo" que "sigue muy de cerca" y pide a la comunidad internacional "no resignarse". "No me resignaré nunca a que Oriente Medio tenga que ser sinónimo de guerra", expresa. Las mañanas de RNE José Manuel Albares, ministro de Exteriores: "Es necesario un alto el fuego que dé paso a un Estado palestino realista y viable" Escuchar audio

En el kibutz Nir Oz El pasado 7 de octubre, 2.000 miembros de Hamás burlaron las medidas de seguridad más sofisticadas de Israel y asaltaron bases militares, una comisaría de policía y unas 15 localidades cercanas a la Franja. Los kibutzs fueron arrasados y más de 1.200 personas fueron asesinadas, la mayor parte de ellos civiles. 240 personas fueron tomadas como rehenes de Hamás. En el kibutz de Nir Oz, a tres kilómetros de la Franja de Gaza, más de un tercio de la población fue exterminada. Hoy, todavía 37 de sus vecinos permanecen secuestrados. Entre ellos, la familia Bibbas. Jimmy Miller es el primo de Shiri, que está retenida por Hamás junto a su marido y sus hijos, uno de ellos de un año. Jimmy se aferra a su única esperanza: que Hamás lo esté cuidando porque sabe que puede ser valioso en una posible negociación con el Gobierno. Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Jimmy Miller, israelí, a Hamás: "Si tienen corazón, tienen que liberarlos" Jimmy Miller, primo de Shiri, secuestrada por Hamás con su familia Escuchar audio Las familias del más de un centenar de rehenes, que aún no han sido liberados, se han convertido en un acicate para las autoridades y presionan al Gobierno exigiendo resultados. Hemos hablado con el portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Lior Haiat, que asegura que su país seguirá bombardeando la Franja de Gaza hasta que no haya eliminado por completo a Hamás. Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Lior Haiat, portavoz israelí: "Quien no apoya a Israel, está al lado de Hamás" Escuchar audio También hablamos con el escritor israelí David Grossman, que confiesa en RNE que está muy preocupado por la situación que vive su país y es crítico con la actuación de su gobierno. "Nadie sabe decir hacia dónde vamos o qué plan hay para el día después de la guerra. No sabemos cómo quiere terminar esta guerra ni cuándo finalizará", afirma Grossman, que cree que la resolución del conflicto pasa por el diálogo y la empatía. Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - David Grossman: "Si no resolvemos la ocupación, no hay posibilidades para una vecindad pacífica" Escuchar audio

El muro: la vida en los territoritos ocupados Si hay un símbolo de las consecuencias de la ocupación israelí, es el muro que divide Cisjordania. El gobierno israelí de Ariel Sharon lo comenzó a construir en 2002, decía, por razones de seguridad, para blindarse de los atentados. Pero más allá, ha tenido consecuencias sociales, económicas y vitales sobre la población civil muy difíciles de cuantificar. Unas consecuencias que se unen a las de una nueva guerra en Gaza. Recorremos parte del muro que divide Cisjordania desde 2002. Lo hacemos de la mano de dos palestinos, Shereen Dagani, compañera de Radio Exterior, e Ishac Zorob, que tiene un negocio de comida para llevar. Las mañanas de RNE especial jerusalen el muro La vida frente al muro que divide Cisjordania Escuchar audio Ahora las cifras son peores. La situación límite de los palestinos en Gaza y los 24.000 muertos, según las agencias internacionales en estos tres meses de ofensiva israelí, han multiplicado el dolor del resto de palestinos. En Cisjordania asisten a un repunte de la tensión y la Autoridad Nacional Palestina hace esfuerzos por tratar de frenar el avance de Hamás en este territorio. Más allá de la intención de blindar a Israel de los posibles ataques terroristas, el muro ha tenido consecuencias sociales, económicas y vitales sobre la población muy difíciles de cuantificar. El muro ha partido en dos muchas vidas. Y sus efectos, hoy se unen, a las de una nueva guerra en Gaza. Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Daniel, artesano palestino en Belén: "El futuro es muy oscuro" Escuchar audio Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Ahmed Suboh: "Hamás es el resultado de las políticas israelíes" Escuchar audio Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Gazatíes atrapados en Cisjordania: "Siento mucha soledad" Escuchar audio

Líbano: ¿hay riesgo de que el conflicto se extienda a otros países? En Líbano viven aproximadamente 270.000 palestinos en campos de refugiados, entre los que destacan el de Sabra y Shatila. En este último, la enviada especial de RNE, Sara Alonso, nos cuenta la precaria situación que viven los palestinos. “Sin ningún tipo de derechos, la mayoría han nacido aquí pero no tienen nacionalidad ni pueden trabajar en muchos sectores”, explica. Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Los palestinos refugiados en Líbano: "Todo el mundo tiene miedo" Escuchar audio Muchos temen que la tensión se contagie y más de 80.000 personas ya han sido desplazadas hacia el sur, ante el miedo de una guerra a gran escala entre Hizbulá e Israel. Tienen miedo y hablan de un conflicto inevitable y de serias consecuencias, dado el poder con el que cuenta Hezbolá: “No es enfrentarse a Hamás. Son mucho más poderosos”, cuenta el joven Adar. Algunos han preferido quedarse en pequeñas comunidades agrarias, llamadas moshav, en las que viven en esa zona fronteriza. Saben que les espera un tiempo duro, pero están dispuestos, dicen, a asumir las consecuencias. Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - El miedo del norte de Israel: "La guerra con Hezbolá es inevitable" Escuchar audio