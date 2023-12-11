Calviño pide disciplina fiscal a las comunidades: "Tienen que contribuir a la estabilidad económica y financiera del país"
- Confía en que dejen a un lado la "polarización política" para lograr un acuerdo sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera
- El objetivo, según la ministra de Economía, es que España pueda seguir en una senda de estabilidad económica y financiera
La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, confía en que las comunidades autónomas dejen a un lado la "polarización política" este lunes para que haya un acuerdo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). "Espero que sí haya un acuerdo, porque la disciplina fiscal de las comunidades autónomas va a ser absolutamente clave para que España pueda cumplir sus compromisos fiscales", ha reiterado la vicepresidenta primera en una entrevista en RNE.
La vicepresidenta ha defendido que desde el Estado se ha gestionado "con una gran responsabilidad" la política fiscal y, de cara a los próximos años, ha insistido en que va a ser esencial que las comunidades autónomas integren también esa responsabilidad.
Para que España pueda seguir la senda de estabilidad económica
El objetivo, según Calviño, es que España pueda seguir en una senda de estabilidad económica y financiera y que, con arreglo a esto, las administraciones tomen "las mejores decisiones" para los ciudadanos, teniendo en cuenta que la financiación de los servicios públicos, la educación o la sanidad son competencias "fundamentales" de las comunidades autónomas.
Este lunes se ha ausentado la consellera catalana de Economía, que delegará la representación catalana en su número dos, el secretario general de Economía, Josep Maria Vilarrúbia. Sobre esto, Calviño cree que "es habitual" que en este tipo de Consejos acuda un nivel más bajo de representación: "No es la primera vez que sucede, yo no le doy mucha importancia".
Así, ha subrayado que en lo que se deben centrar es en que haya un acuerdo, un alineamiento y que los líderes de las comunidades autónomas sean conscientes de que tienen que contribuir a la estabilidad económica y financiera del país.
Asimismo, ha puesto el foco en lasinversiones. "Lo que estamos haciendo es mejorar la situación financiera de las comunidades, facilitando que vuelvan a salir a los mercados financieros", ha dicho en declaraciones a medios desde Londres este lunes. "Todo lo que contribuya a la cohesión social y la estabilidad económica de nuestro país será positivo para atraer inversiones", ha recalcado.
Este viernes, Nadia Calviño fue nombrada presidenta del Banco Europeo de Inversiones, un cargo que iniciará a partir del próximo 1 de enero de 2024. El proceso se hizo por votación y Calviño fue la única candidata con respaldo suficiente por parte de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea.