Calviño pide disciplina fiscal a las comunidades: "Tienen que contribuir a la estabilidad económica y financiera del país"

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, confía en que las comunidades autónomas dejen a un lado la "polarización política" este lunes para que haya un acuerdo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). "Espero que sí haya un acuerdo, porque la disciplina fiscal de las comunidades autónomas va a ser absolutamente clave para que España pueda cumplir sus compromisos fiscales", ha reiterado la vicepresidenta primera en una entrevista en RNE.

La vicepresidenta ha defendido que desde el Estado se ha gestionado "con una gran responsabilidad" la política fiscal y, de cara a los próximos años, ha insistido en que va a ser esencial que las comunidades autónomas integren también esa responsabilidad.