'Tarde lo que tarde' conmemora el VII Centenario de la Catedral de Palencia

Julia Varela, al frente del equipo de Tarde lo que tarde, se ha desplazado a Palencia para unirse a las celebraciones del 700 Aniversario de la Catedral. Han sido dos horas de radio en directo desde el estudio móvil de Radio Nacional de España en las que también se han realizado conexiones con los tejados del templo y el órgano de la catedral, además de las actuaciones acústicas que caracterizan las ediciones especiales retransmitidas en espacios exteriores.

Por el camión estudio de RNE la directora de Tarde lo que tarde ha conversado, en la primera hora, con invitados como Mario Simón, alcalde de Palencia; Laura Lombraña, delegada del área de Cultura, Turismo, Fiestas y deportes del Ayuntamiento palentino; ha conectado con Rubén Fernández Mateos, uno de los guías de la Catedral de San Antolín de Palencia; ha entrevistado a Ignacio Vela, arquitecto y codirector del estudio responsable de las últimas obras de restauración de la catedral; ha conectado con Ana Aguado, organista que abre el ciclo musical con un concierto a dúo con trompeta esa misma tarde, y nos ha presentado a Héctor Castrillejo y Carlos Herrero, miembros de la banda de folk palentino El Naan.

Ha abierto la segunda hora con la sección de humor "Poca broma" capitaneada por Nacho García y Roberto Chapu. Esti Gabilondo nos ha ofrecido una edición especial de "Malas influencias" y hemos conocido las novedades del 44º Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 2021. Julia Varela ha charlado con Jesús González, embajador de la Montaña Palentina e impulsor de la Reserva Natural del Bisonte Europeo en la localidad de San Cebrián de Mudá. Para poner el broche de oro a esta edición especial de Tarde lo que tarde desde la Plaza de la Inmaculada de Palencia celebrando los 700 años de su catedral, hemos disfrutado de la entrevista acústica a la banda Taburete.