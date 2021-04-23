'Tarde lo que tarde' desde el Patio de la Infanta en Zaragoza

Tarde lo que tarde celebra el Día del Libro y el Día de Aragón, San Jorge, en el Patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja en Zaragoza en un programa especial en directo con público. El programa de Julia Varela recuerda al pintor Francisco de Goya en el 275º aniversario de su nacimiento.

Una tarde en la que hemos comenzado compartiendo libros con sus autores. El primero de ellos, el aragonés José Luis Corral, historiador, catedrático de la Universidad de Zaragoza y autor de 'Petronila. La reina olvidada', una de las mujeres más interesantes de la Edad Media.

"Es una mujer extraordinaria, que tiene tantos avatares, pasó por tantas circunstancias en su vida que realmente parece diseñada para una novela. Y, además, una novela de política, de intriga, de amor, de odio, de misterio, de todo tipo. Es una reina que nació de Ramiro II el Monje, que no había nacido para ser rey. Habían muerto todos sus hermanos mayores y no esperaba ser rey. Él desde los seis años estuvo en unos monasterios en Francia y en Aragón, no tenía la más remota idea de gobernar, se quedó el último de la dinastía y en vez de nacer un niño, nació una niña. Nació Petronila".

Tarde lo que tarde Tarde lo que tarde - Entrevista José Luis Corral - 23/04/21 Escuchar audio

El humor no ha tardado en llegar y las risas han tenido su particular acento aragonés.

Los humoristas Juako Malavirgen y Diego Peña han compartido mesa con Marianico el Corto, el personaje más conocido de la historia del humor español. Con ellos, hemos aprendido el significado de algunas expesiones mañas como "jodo", "co" o "ico". Además, hemos hecho balance del uso generalizado de términos como "tardeo", "terraceo" o "suegreo".

Las actuaciones musicales han comenzado en la segunda hora a cargo del quinteto B Vocal que combina el humor y las canciones siempre solo con la voz.

Con ellos hemos disfrutado de la actuación en directo de 'Las voces de Goya'.

La deportista paralímpica y colaboradora del programa, Teresa Perales, ha hecho su sección en directo desde su tierra querida, Aragón. Con ella hemos tenido el placer de hablar de deporte ¡y de gastronomía! Una verdadera virtuosa de la cocina con la que hemos ido abriendo boca para la última hora.

Y continuamos nuestro buceo entre las páginas y las letras en este Día del Libro con Aloma Rodríguez, sin "P". Todo en ella es literatura, desde su nombre hasta su vida y sus recuerdos. Sus experiencias vitales nutren las páginas de cada uno de sus libros. En Tarde lo que tarde hemos repasado con ella algunas de sus creaciones literarias, aunque nos ha contado que su vocación vino después de la ilusión veinteañera de ser actriz.

Lleva cuatro libros escritos 'París tres', 'Jóvenes y guapos', 'Solo si te mueves' y 'Los idiotas prefieren la montaña', además de varias antologías y ahora está trabajando en un libro de cuentos. Además, es colaboradora de Hoy empieza todo con Marta Echeverría en Radio 3.

Otro de los recintos que se ha vestido de gala en el Día del Libro es la sección de librería del Fnac de Plaza de España en Madrid. Allí ha estado nuestro compañero Antonio Rodríguez con el que hemos conectado para charlar con su tocayo Antonio Cardiel, hermano del bajista de la banda Héroes del silencio, Joquín Cardiel, sobre la publicación de 'Héroes de leyenda'. Un libro que repasa con testimonios y fotos inéditas la trayectoria de la formación musical zaragozana.

"Su música sigue siendo recordada", afirma Antonio. Y es que, ¿quién no recuerda por ejemplo 'Maldito duende'? Uno de los temas de los que habla más que bien en el libro. "Yo creo que es el legado más importante de la banda, sus canciones. Aproximadamente grabaron sesenta temas a lo largo de su carrera, y me preocupé mucho de escucharlas y desmenuzarlas para saber detalles de su proceso de composición, cómo las habían grabado y cómo las valoraban y las interpretaban en directo. Es uno de los temas clave del libro".

Con bata y en zapatillas. Como en casa. El broche de oro a este gran día lo ha puesto la música del dúo Los Gandules. En su trayectoria, encontramos homenajes al poliespán, al beicon e incluso, a la electricidad. Ellos afirman que no tienen norma fija para componer sus canciones y tampoco para tocarlas en los conciertos. "Hay veces que preguntamos al público y como cada uno dice una, siempre hay alguien que coincide con la que viene en la lista", cuentan con humor.

Tarde lo que tarde de lunes a viernes de 15 a 18 h en RNE.