'Tarde lo que tarde', desde la plaza de San Isidoro de León

El programa dirigido y presentado por Julia Varela en Radio Nacional, Tarde lo que tarde (lunes a viernes, de 15 a 18 h), se ha desplazado con el nuevo estudio móvil de RNE hasta la plaza de San Isidoro de León donde han realizado una edición especial con motivo de la celebración de Los Decreta de 1188.

Tarde lo que tarde Tarde lo que tarde - Carmelo Gómez, talento cinematográfico leonés Escuchar audio

Entre los invitados de este especial han estado dos leoneses ilustres: el actor Carmelo Gómez y el cantautor Amancio Prada.

Tarde lo que tarde Tarde lo que tarde - Entrevista Amancio Prada Escuchar audio

Además, Julia Varela ha entrevistado al alcalde de la ciudad, José Antonio Díez, y han tenido la oportunidad de escuchar en directo al grupo de música folk Gritsanda.