'Tarde lo que tarde', desde la plaza de San Isidoro de León
- Con motivo de la celebración de los Decreta de 1188
- El actor Carmelo Gómez y el cantautor Amancio Prada, entre los invitados
- Escucha el programa completo en A la carta
El programa dirigido y presentado por Julia Varela en Radio Nacional, Tarde lo que tarde (lunes a viernes, de 15 a 18 h), se ha desplazado con el nuevo estudio móvil de RNE hasta la plaza de San Isidoro de León donde han realizado una edición especial con motivo de la celebración de Los Decreta de 1188.
Entre los invitados de este especial han estado dos leoneses ilustres: el actor Carmelo Gómez y el cantautor Amancio Prada.
Además, Julia Varela ha entrevistado al alcalde de la ciudad, José Antonio Díez, y han tenido la oportunidad de escuchar en directo al grupo de música folk Gritsanda.
Así es el nuevo estudio móvil de RNE
El nuevo estudio móvil está montado sobre un remolque estándar de 10 metros de longitud y 4 metros de altura. Tiene un peso de 12.500 kilos y se desplaza mediante una cabeza tractora.
El estudio consta de un control técnico completamente equipado y acústicamente aislado, y de un locutorio-escenario pensado para la realización de programas de cara al público. Una vez desplegado, el vehículo presenta un escenario de 17 metros cuadrados, que unido a la superficie del propio locutorio dejan un espacio útil locutorio-escenario de más de 30 metros cuadrados, adecuado para albergar actuaciones en directo de pequeños grupos musicales. Su equipamiento técnico, además, es de última generación.