Apúntate al curso de verano 'RNE. Somos tu radio' en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
- RNE rinde tributo a las personas que con orgullo han representado a la radio pública
- Con Julio Ruiz, Juan Pablo Silvestre, José Miguel López y Javier Tolentino, entre otros, y actuaciones en directo
- Del miércoles 14 de julio al viernes 16 de julio en el Palacio de la Magadalena de Santander
Un verano más RNE regresa a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Si en años anteriores disfrutamos de la celebración de la Semana de la Radio, en esta ocasión venimos a fomentar la complicidad entre generaciones.
A lo largo de estas jornadas el alumnado podrá escuchar y aprender de los grandes profesionales que durante más de 30 años han salido día tras día a presentarnos lo mejor del panorama musical español e internacional. Han trazado un camino que ahora será transitado por una generación que creció escuchando esta música y que ahora deben coger el testigo. Un homenaje a los grandes presentadores de Radio 3, Julio Ruiz, Javier Tolentino, José Miguel López y Juan Pablo Silvestre.
Tres días interesantes y divertidos con actuaciones en directo y en los que podrás participar y matricularte si lo deseas. Entra en la página web de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo e inscríbete en el curso 'RNE. Somos tu radio'. ¡No te quedes sin tu plaza!
Aquí te dejamos el programa.
Miércoles 14 de julio
A las 9.30 h Inauguración
- Con Ignacio Elguero, director de Educación, Diversidad, Cultura e Internacional.
11.30 h El séptimo vicio: La pasión por el cine
- Con Javier Tolentino, director de cine, escritor y crítico cinematográfico.
15.30 h Un viaje cosmopolita y abierto a las músicas del mundo
- Con José Miguel López, director de Discópolis y Ritmos Étnicos.
20.00 h Disco Grande en vivo
- Con Julio Ruiz y Elena Gómez, música en directo desde el Estudio Móvil 1 de RNE situado en la explanada del Palacio de la Magdalena.
Jueves 15 de julio
A las 09.30 h Más indies, imposible; más independientes, difícil
- Con Julio Ruiz, presentador y creador de Disco grande.
11.30 h Una ventana al Mundo una visión diferente y sensible de la realidad
- Con Juan Pablo Silvestre, director de Mundo Babel de Radio 3.
15.05 h el programa de Tarde lo que tarde
- Con Julia Varela desde el Estudio Móvil de RNE.
15.30 h RNE Entre Generaciones
- Con Alfredo Laín. Director de Programas.
20.30 h Atmósfera en vivo
- Con Elena Gómez y Julio Ruiz. Música en directo desde el Estudio Móvil 1 de RNE situado en la explanada del Palacio de la Magdalena.
Viernes 16 de julio
09.30 h Solo en Podcast: La complicidad entre formatos
- Con Benigno Moreno, director de Ficción Sonora de RNE. Elaboración de ejemplos prácticos con la participación de los alumnos.
12.00 h Clausura del curso y entrega de diplomas