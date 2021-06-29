Apúntate al curso de verano 'RNE. Somos tu radio' en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Un verano más RNE regresa a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Si en años anteriores disfrutamos de la celebración de la Semana de la Radio, en esta ocasión venimos a fomentar la complicidad entre generaciones.

A lo largo de estas jornadas el alumnado podrá escuchar y aprender de los grandes profesionales que durante más de 30 años han salido día tras día a presentarnos lo mejor del panorama musical español e internacional. Han trazado un camino que ahora será transitado por una generación que creció escuchando esta música y que ahora deben coger el testigo. Un homenaje a los grandes presentadores de Radio 3, Julio Ruiz, Javier Tolentino, José Miguel López y Juan Pablo Silvestre.

Tres días interesantes y divertidos con actuaciones en directo y en los que podrás participar y matricularte si lo deseas. Entra en la página web de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo e inscríbete en el curso 'RNE. Somos tu radio'. ¡No te quedes sin tu plaza!

Aquí te dejamos el programa.

Miércoles 14 de julio A las 9.30 h Inauguración - Con Ignacio Elguero, director de Educación, Diversidad, Cultura e Internacional. 11.30 h El séptimo vicio: La pasión por el cine - Con Javier Tolentino, director de cine, escritor y crítico cinematográfico. 15.30 h Un viaje cosmopolita y abierto a las músicas del mundo - Con José Miguel López, director de Discópolis y Ritmos Étnicos. 20.00 h Disco Grande en vivo - Con Julio Ruiz y Elena Gómez, música en directo desde el Estudio Móvil 1 de RNE situado en la explanada del Palacio de la Magdalena.

Jueves 15 de julio A las 09.30 h Más indies, imposible; más independientes, difícil - Con Julio Ruiz, presentador y creador de Disco grande. 11.30 h Una ventana al Mundo una visión diferente y sensible de la realidad - Con Juan Pablo Silvestre, director de Mundo Babel de Radio 3. 15.05 h el programa de Tarde lo que tarde - Con Julia Varela desde el Estudio Móvil de RNE. 15.30 h RNE Entre Generaciones - Con Alfredo Laín. Director de Programas. 20.30 h Atmósfera en vivo - Con Elena Gómez y Julio Ruiz. Música en directo desde el Estudio Móvil 1 de RNE situado en la explanada del Palacio de la Magdalena.