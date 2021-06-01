'Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso', desde Vitoria
- Con motivo de la inauguración del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo
- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, entre los invitados del especial
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Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso ha visitado este martes Vitoria con motivo de la inauguración del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido uno de los invitados del especial, en el que también hemos escuchado a Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, y Gaizka Fernández Soldevilla, responsable de Archivo, Investigación y Documentación.
Marlaska: "Trabajamos por adquirir pruebas y que sean enjuiciados"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mostrado el compromiso del Gobierno con el esclarecimiento de los crímenes de ETA aún sin resolver. "Trabajamos por que el conjunto de hechos criminales sean objeto de resolución, por adquirir pruebas para que sean enjuiciados y que la responsabilidad sea determinada judicialmente", ha asegurado.
"El foco debe estar sobre las víctimas"
El director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria, Florencio Domínguez, ha explicado que su objetivo es colocar a las víctimas en el centro. "Históricamente, los que hemos analizado el terrorismo, nos hemos fijado en las organizaciones terroristas, en sus miembros, sus objetivos, sus estructuras, etc. Nos hemos olvidado del elemento principal que eran las víctimas. Hemos tardado mucho en darnos cuenta de que había que poner el foco sobre las víctimas y no sobre los victimarios", ha subrayado.
Domínguez cree que la protección a las víctimas ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde el abandono absoluto de los primeros años, cuando no había política institucional de atención, a la actualidad, con "una de las políticas más destacadas de Europa".
"El desafío está en prevenir la radicalización"
Gaizka Fernández Soldevilla, historiador y responsable del archivo, investigación y documentación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, nos ha hablado de su libro Historia del terrorismo en España, en el que se hace un recorrido por la historia del terrorismo en España a través de quienes lo han sufrido. “Durante años, desde los periodistas hasta los historiadores, escribíamos sobre los que asesinaban, pero no de las víctimas. Debíamos empatizar con ellas”, ha dicho.
Por eso, destaca, es tan importante mostrarles esas historias a los jóvenes, a aquellos que no han vivido el terrorismo de forma tan directa, para que entiendan que no es algo lejano para ellos. “Es un peligro real, que está aquí. En España sigue habiendo ciertos discursos de odio, que son un caldo de cultivo. Hay odio a las Fuerzas de Seguridad del Estado, sectarismo, etc”, ha subrayado.
Hablan las víctimas de ETA
También hemos escuchado los testimonios de Marta Buesa, hija de Fernando Buesa, asesinado por ETA; Manuel Giménez Larraz, hijo de Manuel Giménez Abad, víctima también de la banda terrorista, y Raúl López Romo, historiador y responsable del área de Educación y Exposición del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.
Manuel Giménez Larraz asegura que cada uno responde a un atentado terrorista como puede, pero que en su caso tiene mucho que ver con el carácter de su padre: "Cómo entendía la política, su relación con los demás. El carácter de mi padre era abierto y tolerante y ha ayudado a mantener su memoria. Siempre me transmitió que si alguna vez me quería dedicar a esto, me tenía que asegurar de tener una independencia económica garantizada porque es la única manera de mantener tus principios", cuenta.
Marta Buesa, uno de los pilares de la Fundación Buesa, explica que nunca se plantearon recurrir a la violencia como respuesta: "Si algo nos une es que ninguna víctima del terrorismo de ETA hemos recurrido a la venganza. No somos así. Tiene que ver con los valores educativos que recibimos de nuestros padres y con un proceso personal que es largo. Superas el dolor del inicio y lo enfocas hacia algo constructivo. Es necesario hacer una apuesta por la convivencia, la libertad y la paz", ha dicho.
Raúl López Romo ha dicho que el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo es un homenaje a las víctimas, pero también "un intento de informar a los ciudadanos, de hacer pedagogía" y "una defensa de los valores éticos y democráticos del Estado de Derecho".