'Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso', desde Vitoria

Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso ha visitado este martes Vitoria con motivo de la inauguración del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido uno de los invitados del especial, en el que también hemos escuchado a Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, y Gaizka Fernández Soldevilla, responsable de Archivo, Investigación y Documentación.

Marlaska: "Trabajamos por adquirir pruebas y que sean enjuiciados" El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mostrado el compromiso del Gobierno con el esclarecimiento de los crímenes de ETA aún sin resolver. "Trabajamos por que el conjunto de hechos criminales sean objeto de resolución, por adquirir pruebas para que sean enjuiciados y que la responsabilidad sea determinada judicialmente", ha asegurado. Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Fernando Grande-Marlaska sobre los indultos: "Hay que tomar decisiones difíciles o menos fáciles por el bien público general" Escuchar audio

"El foco debe estar sobre las víctimas" El director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria, Florencio Domínguez, ha explicado que su objetivo es colocar a las víctimas en el centro. "Históricamente, los que hemos analizado el terrorismo, nos hemos fijado en las organizaciones terroristas, en sus miembros, sus objetivos, sus estructuras, etc. Nos hemos olvidado del elemento principal que eran las víctimas. Hemos tardado mucho en darnos cuenta de que había que poner el foco sobre las víctimas y no sobre los victimarios", ha subrayado. Domínguez cree que la protección a las víctimas ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde el abandono absoluto de los primeros años, cuando no había política institucional de atención, a la actualidad, con "una de las políticas más destacadas de Europa". Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Florencio Domínguez: "Hemos tardado mucho en darnos cuenta de que había que poner el foco sobre las víctimas del terrorismo" Escuchar audio

"El desafío está en prevenir la radicalización" Gaizka Fernández Soldevilla, historiador y responsable del archivo, investigación y documentación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, nos ha hablado de su libro Historia del terrorismo en España, en el que se hace un recorrido por la historia del terrorismo en España a través de quienes lo han sufrido. “Durante años, desde los periodistas hasta los historiadores, escribíamos sobre los que asesinaban, pero no de las víctimas. Debíamos empatizar con ellas”, ha dicho. Por eso, destaca, es tan importante mostrarles esas historias a los jóvenes, a aquellos que no han vivido el terrorismo de forma tan directa, para que entiendan que no es algo lejano para ellos. “Es un peligro real, que está aquí. En España sigue habiendo ciertos discursos de odio, que son un caldo de cultivo. Hay odio a las Fuerzas de Seguridad del Estado, sectarismo, etc”, ha subrayado. Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Gaizka Fernández Soldevilla, historiador: "El desafío está en prevenir la radicalización" Escuchar audio