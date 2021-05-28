'Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso', desde Las Palmas de Gran Canaria

Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso se ha desplazado este viernes hasta Las Palmas de Gran Canaria para emitir un especial desde la sede del Gobierno de la Presidencia de Canarias.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres; el jefe del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Las Palmas, Roberto Basterreche; el presidente de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Juan Carlos Lorenzo; el presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Jorge Marichal, y el cantautor Pedro Guerra han sido algunos de los invitados del programa.

Ángel Víctor Torres confía en la apertura con el Reino Unido Estas semanas se ha ido abriendo el turismo internacional, pero el Reino Unido siga colocando a Canarias en ámbar. El presidente de las islas, Ángel Víctor Torres, le ha hecho llegar al embajador de este país su malestar y ha afirmado que es la única comunidad que se ha mantenido por debajo del riesgo extremo y que la vacunación va por buen camino y todas las islas se encaminan hacia el nivel 1, por lo que espera la apertura de el espacio aéreo el 7 de junio. Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Ángel Víctor Torres: "Con la vacunación y el control de la pandemia, el Reino Unido podría colocar a Canarias en la lista verde antes del 7 de junio" Escuchar audio

La hostelería espera la reactivación del sector turístico Canarias ha sido la comunidad que más turistas extranjeros ha recibido en el primer trimestre del año, pero esta cifra es un 94,4% inferior a la del año 2020. El presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Jorge Marichal, ha afirmado que está cambiando la tendencia gracias a la vacunación, pero también esperan la apertura del emisor británico. Las mañanas de RNE Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Canarias, a la espera de la reactivación del sector turístico: "Aunque con muy poca vitalidad, estamos todavía vivos" Escuchar audio

Cómo afronta Canarias el aumento de la llegada de migrantes Roberto Basterreche, jefe del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Las Palmas, ha subrayado que tienen un número determinado de medios y que hasta ahora se ha hecho el trabajo con los migrantes que van llegando. "Nunca se sabe si será suficiente, depende del número de personas que lleguen. Pero el peligro está en toda la ruta", ha explicado, por las condiciones meteorológicas. Por su parte, Juan Carlos Lorenzo, presidente de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha dicho que Canarias lleva 30 años viviendo un fenómeno migratorio, más intenso ahora. "El cierre de fronteras y de otras rutas migratorias hacen que la gente se desplace. El recrudecimiento de situaciones en el contexto africano, como la guerra en Malí desde hace tiempo, las consecuencias económicas y sanitarias en Marruecos o Senegal, situaciones de empobrecimiento, hacen que la llegada por costa sea un punto neurálgico", ha contado. Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Cómo afronta Canarias el aumento de la llegada de migrantes Escuchar audio

Mamadou Keita, la historia de un menor tutelado en Canarias Hemos conocido la historia de Mamadou, que llegó hace cinco años a Gran Canaria a bordo de un cayuco y hoy se prepara para hacer la EBAU y acceder a la universidad, donde le gustaría estudiar magisterio. "Me acuerdo mucho de Guinea Conakry. Nadie se va de su casa porque quiere. Nos vamos porque lo estamos pasando muy mal. Yo me fui porque allí el futuro no está asegurado", nos ha contado Mamadou, que se ve reflejado en los menores que han llegado en los últimos días a Ceuta. Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Mamadou, la historia de un menor tutelado en Canarias: "Nadie deja su casa porque quiere" Escuchar audio

Banco Alimentos: "Muchos donantes ahora son beneficiarios" La pandemia ha provocado que el Banco de Alimentos de Las Palmas haya pasado de ayudar a 21.000 personas a dar comida a 35.000, un crecimiento del 80%. "El confinamiento fue como un tsunami que arrasó las empresas de hostelería y provocó el abandono total de los turistas. Muchísimas personas que eran donantes han pasado a ser beneficiarios. Es una situación muy dura", nos ha contado su presidente, Pedro Llorca. Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Pedro Llorca, presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas: "Muchos donantes han pasado a ser beneficiarios" Escuchar audio

El viaje, lo nuevo de Pedro Guerra Pedro Guerra estrena nuevo disco, El viaje, y va a estar en el Festival Mar Abierto 2021 el 19 de junio en Santa Cruz, el 15 de julio en el Auditorio de La Palma y en esta ciudad el 17, en el Auditorio Alfredo Kraus. "Canarias es el lugar desde el que arranco, especialmente el viaje de mi vida, que he contado musicalmente, empieza en las islas", nos ha explicado desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Pedro Guerra: "'El viaje' es el viaje de la vida, de los reencuentros, el que uno hace cuando sueña" Escuchar audio