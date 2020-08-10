Un test para detectar el coronavirus en el aliento en cuestión de segundos
- El científico gallego César de la Fuente lidera este innovador proyecto en la Universidad de Pensilvania
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La detección precoz de la enfermedad es uno de los puntos clave para ralentizar la propagación de la actual pandemia, especialmente cuando se trata de un virus tan silencioso como puede llegar a ser el SARS-CoV-2. Desde diferentes aproximaciones, numerosos proyectos científicos en todo el mundo se orientan hacia este fin, como el que lidera el biotecnólogo gallego César de la Fuente dentro de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Su objetivo es desarrollar un test rápido de COVID-19, integrado en las mascarillas, que permita detectar en cuestión de segundos la presencia del virus en el aliento.
Este proyecto, que está todavía en fase inicial, ha sido reconocido en la primera edición del Premio Nemirovsky Engineering and Medicine Opportunity (NEMO), convocado por la Universidad de Pensilvania, la prestigiosa institución académica en la que De la Fuente es profesor e investigador.
El mecanismo en el que trabaja su equipo es muy sencillo, y se basa en los principios de la electroquímica. “La rapidez en la detección se debe a la tecnología que nos permite detectar la unión tremendamente precisa entre el virus y su receptor en humanos, que es una pequeña proteína que se llama ACE2", ha explicado el biotecnólogo en el programa Las mañanas de RNE.
El dispositivo está compuesto de papel, simple carbono, con lo cual sería barato de producir: menos de un dólar.
"Básicamente nos aprovechamos de esa unión que ha confeccionado la naturaleza e intentamos detectarla lo antes posible", ha continuado, destacando que su coste de producción sería muy bajo: "En principio, el dispositivo podría detectar el virus tanto en muestras de saliva como de sangre, y está compuesto de papel, simple carbono, con lo cual sería barato de producir. Calculamos que lo podríamos construir por menos de un dólar".
Colaboración en el desarrollo de vacunas
El equipo de César de la Fuente también está colaborando con diferentes compañías estadounidenses en el desarrollo de vacunas contra la COVID-19. "Por lo que me comentan mis compañeros, se piensa que para el año que viene habrá alguna vacuna", adelanta el científico coruñés, ya que en estos momentos el mundo está inmerso "en plena carrera a nivel mundial para desarrollar una vacuna, lo cual es positivo y aumenta las probabilidades de éxito".
Dependemos literalmente de la ciencia, y hoy vemos cómo los héroes de verdad llevan batas.
Sin embargo, respecto al desarrollo de la vacuna contra el SARS-CoV-2, De la Fuente se plantea dos cuestiones, a su entender, "fundamentales". La primera es si, una vez que llegue, "la vacuna será lo suficientemente efectiva como para conferir protección a la población". La segunda es "si se podrá escalar su producción para que pueda ser distribuida a la mayor parte de la población".
"En mi opinión, estas son los dos grandes interrogantes en estos momentos", ha expresado a los micrófonos de RNE, aunque el biotecnólogo confiesa que es "optimista" en este sentido: "Confío casi ciegamente en la ciencia, y pienso que podemos hacer esto en un tiempo récord".
Importancia de la ciencia
De la Fuente ha querido resaltar la importancia de impulsar la ciencia, especialmente en un momento como el actual: "Literalmente, dependemos de la ciencia para vivir, - ha asegurado-, y hoy vemos cómo los héroes de verdad son los que llevan batas, como los profesionales médicos que luchan de manera incansable para salvar la vida de los afectados, las empresas que fabrican los kits de protección, las vacunas, los sistemas de diagnóstico…".
"Dependemos de la ciencia, de la innovación, y tan solo espero que esto no caiga en el olvido", ha aseverado.