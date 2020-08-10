Un test para detectar el coronavirus en el aliento en cuestión de segundos

La detección precoz de la enfermedad es uno de los puntos clave para ralentizar la propagación de la actual pandemia, especialmente cuando se trata de un virus tan silencioso como puede llegar a ser el SARS-CoV-2. Desde diferentes aproximaciones, numerosos proyectos científicos en todo el mundo se orientan hacia este fin, como el que lidera el biotecnólogo gallego César de la Fuente dentro de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Su objetivo es desarrollar un test rápido de COVID-19, integrado en las mascarillas, que permita detectar en cuestión de segundos la presencia del virus en el aliento.

Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE - "Podremos diagnosticar el virus en segundos" Escuchar audio

Este proyecto, que está todavía en fase inicial, ha sido reconocido en la primera edición del Premio Nemirovsky Engineering and Medicine Opportunity (NEMO), convocado por la Universidad de Pensilvania, la prestigiosa institución académica en la que De la Fuente es profesor e investigador.

El mecanismo en el que trabaja su equipo es muy sencillo, y se basa en los principios de la electroquímica. “La rapidez en la detección se debe a la tecnología que nos permite detectar la unión tremendamente precisa entre el virus y su receptor en humanos, que es una pequeña proteína que se llama ACE2", ha explicado el biotecnólogo en el programa Las mañanas de RNE.

El dispositivo está compuesto de papel, simple carbono, con lo cual sería barato de producir: menos de un dólar.

"Básicamente nos aprovechamos de esa unión que ha confeccionado la naturaleza e intentamos detectarla lo antes posible", ha continuado, destacando que su coste de producción sería muy bajo: "En principio, el dispositivo podría detectar el virus tanto en muestras de saliva como de sangre, y está compuesto de papel, simple carbono, con lo cual sería barato de producir. Calculamos que lo podríamos construir por menos de un dólar".

Colaboración en el desarrollo de vacunas El equipo de César de la Fuente también está colaborando con diferentes compañías estadounidenses en el desarrollo de vacunas contra la COVID-19. "Por lo que me comentan mis compañeros, se piensa que para el año que viene habrá alguna vacuna", adelanta el científico coruñés, ya que en estos momentos el mundo está inmerso "en plena carrera a nivel mundial para desarrollar una vacuna, lo cual es positivo y aumenta las probabilidades de éxito". Dependemos literalmente de la ciencia, y hoy vemos cómo los héroes de verdad llevan batas. Sin embargo, respecto al desarrollo de la vacuna contra el SARS-CoV-2, De la Fuente se plantea dos cuestiones, a su entender, "fundamentales". La primera es si, una vez que llegue, "la vacuna será lo suficientemente efectiva como para conferir protección a la población". La segunda es "si se podrá escalar su producción para que pueda ser distribuida a la mayor parte de la población". Coronavirus Coronavirus y la carrera para encontrar una vacuna "En mi opinión, estas son los dos grandes interrogantes en estos momentos", ha expresado a los micrófonos de RNE, aunque el biotecnólogo confiesa que es "optimista" en este sentido: "Confío casi ciegamente en la ciencia, y pienso que podemos hacer esto en un tiempo récord".