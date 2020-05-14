Antonio Buitrago, director de Radio Exterior de España, Premio Nacional de Radio 2020

La Academia Española de la Radio ha concedido el Premio Nacional de Radio 2020 al periodista Antonio Buitrago, director de Radio Exterior de España y conductor del espacio Ondas de ayer en Radio 5.

Antonio Buitrago, licenciado en Periodismo e Imagen y Sonido por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, tiene de una dilatada trayectoria profesional vinculada a Radio Nacional de España, donde ingresó como redactor en 1983.

Buitrago ha desarrollado la mayor parte de su trabajo en Radio Exterior de España, la emisora de RNE que emite en onda corta a los cinco continentes. Durante ese tiempo ha dirigido y presentado programas como Amigos de la onda corta, Hispanorama, Un idioma sin fronteras y, además, ha sido responsable del servicio de intercambio internacional de programas.

La Academia Española de la Radio valora especialmente su decisión para la concesión del Premio Nacional de Radio por su trabajo en el programa Ondas de ayer, que representa una gran labor divulgativa sobre el medio radiofónico, un contenido poco habitual en las programaciones de las emisoras españolas.

La Academia vincula la concesión de este galardón a la celebración del Día de la Radio en España, que se conmemora el 14 de junio: es la fecha en la que, durante el reinado de Alfonso XIII, se publicó la Real Orden de 14 de junio de 1924 que daba luz verde al nacimiento oficial de la radiodifusión en España. Esto permitiría el establecimiento de las primeras emisoras de radio en nuestro país, hace ya 96 años.

Sin embargo, la academia ya advierte de que es probable que el acto de entrega del premio y celebración se posponga para después del verano.