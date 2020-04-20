El Liceu amplía su anuario con documentos del 1993/99

El Gran Teatre del Liceu amplía la base de datos que hizo pública el mes de enero y habilita una nueva etapa del Teatre que comprende el periodo entre septiembre de 1993 y junio de 1999. Desde hoy, los usuarios podrán consultar centenares de fotografías, programas de mano e información artística de todas las óperas, ballets y conciertos que se hicieron durante los últimos meses antes del incendio y durante los años que el Teatre permaneció cerrado y tuvo que realizar su actividad artística en otros espacios de la ciudad de Barcelona, como el Palau Sant Jordi o el Palau de la Música Catalana, entre otros.

El contexto histórico

El incendio del 31 de enero de 1994 causó un profundo impacto emocional y una fuerte y cohesionada respuesta ciudadana. El mismo día del incendio, el patronato del Consorcio acordó por unanimidad la reconstrucción del Liceu en el mismo emplazamiento. Paralelamente al inicio de la reconstrucción del Teatre, el Consorcio decidía no parar la programación artística desde la convicción de que el Liceu no se reducía al edificio, sino que lo constituían sobre todo su público y el arte que se hacía en él. Así se comenzaba a desarrollar la actividad artística en oros importantes espacios escénicos de la ciudad: el Palau de la Música Catalana, el Teatre Victòria, el Mercat de les Flors, el Teatre Nacional de Catalunya o el Palau Sant Jordi, entre otros. Durante estos años destacaron títulos como The Lighthouse de Davis (1996), The Turn of the Screw de Britten (1996) y Le pauvre matelot de Milhaud (1997) o Alcina de Händel, y se representaron otros como Turandot, en el Palau Sant Jordi (1994); Tristan und Isolde (1996) y Macbeth (1997), en el Palau de la Música Catalana, o Madama Butterfly (1995), Norma (1995) y L’elisir d’amore (1998), en el Teatre Victòria, entre muchos otros.

Incendio del Gran Teatre del Liceurne

Esta nueva etapa se suma a los miles de archivos que el mes de enero el Teatre abrió para documentar la etapa comprendida entre 1999 y la actualidad. Des de ahora y hasta la celebración del 175 aniversario del Liceu en 2022, se irán abriendo gradualmente el resto de temporadas por tramos hasta publicar todo el legado artístico y cultural del Teatre desde su inauguración en 1847, unos tramos que coinciden con las etapas clave en la historia del Gran Teatre del Liceu:

1999-2020. El Liceu después de la reapertura y hasta hoy.

1994-1999. Mientras el Liceu estaba en proceso de reconstrucción.

1981-1994. Desde la creación del Consorcio del Liceu hasta el incendio.

1939-1980. Desde el fin de la Guerra Civil hasta la muerte del último empresario, Joan Antoni Pàmias.

1936-1939. Durante la Guerra Civil.

1894-1936. Después de la bomba Orsini y hasta el inicio de la Guerra Civil.

1862-1893. Desde la inauguración del segundo edificio hasta la bomba Orsini.

1847-1861. Desde la inauguración del Liceu hasta el primer incendio.

El Anuario es fruto de la investigación de Jaume Tribó, maestro apuntador del Teatre desde 1975, que ha trabajado conjuntamente con el Archivo de la Fundación del Gran Teatre del Liceu para hacer pública la historia artística del coliseo barcelonés.