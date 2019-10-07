Zapatero: "El futuro de Cataluña solo se escribirá racionalmente con diálogo y un acuerdo renovado"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este lunes que el "futuro de Cataluña solo se escribirá racionalmente con diálogo y un acuerdo renovado".

En una entrevista en Las mañanas de RNE, Zapatero ha destacado que "la inmensa mayoría de la sociedad catalana tiene una cultura pacífica inequívoca" y ha asegurado que hay "muchas voces en el independentismo" que apuestan por el diálogo como vía para resolver el conflicto en Cataluña.

El político socialista ha rechazado la moción provomovida por Ciudadanos contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, porque no servirá para resolver el problema, a pesar de que "a nadie nos gusta Torra, porque es un presidente que no ha aportado soluciones ni favorece el diálogo". Sin embargo, se ha mostrado confiado en el papel que pueda ejercer el PSC para un acuerdo de convivencia entre Cataluña y el resto de España que "va a costar tiempo, porque el deterioro es muy fuerte", ha indicado.

Respecto a la inminente sentencia del procés, ha asegurado que le preocupa que se esté preparando una respuesta sin que se conozca el contenido de la misma y ha recordado a los partidos independentistas que la decisión, "sea la que sea", la emitirá el Tribunal Supremo "con absoluta independencia".

Aboga por un acuerdo de izquierdas tras el 10N Rodríguez Zapatero también ha repasado con íñigo Alfonso otros asuntos de la actualidad política, comenzando con la posibilidad de que los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, puedan llegar a un entendimiento tras las elecciones del 10 de noviembre si no hay una mayoría clara, como han sugerido destacados nombres de ambas formaciones como Felipe González, Mariano Rajoy o Alberto Núñez Feijóo. "Seamos prudentes", ha señalado sobre este asunto, ya que ha advertido que España tiene "una tradición de 40 años en la que no ha habido gobierno ni acuerdos de coalición". En su lugar, Zapatero ha apostado por un acuerdo de izquierdas entre el PSOE, Podemos y Más Madrid porque existen coincidencias "en cuestiones programáticas", como el entendimiento que se alcanzó sobre los Presupuestos Generales del Estado. "No veo objetivamente razones para no pueda haber un acuerdo en cualquiera de las fórmulas", ha argumentado. En todo caso, ha insistido en que "no puede haber un horizonte de una nueva repetición electoral" y ha pedido a los partidos progresistas "imaginación" y "una responsabilidad más acusada" para llegar a un acuerdo tras las elecciones del 10 de noviembre. Las mañanas de RNE Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Zapatero: "Seamos prudentes con la gran coalición entre PP y PSOE" Escuchar audio