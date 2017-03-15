Radio Exterior de España: 75 años de historia

Comenzó a emitir en onda corta el 15 de marzo de 1942. Esta semana cumple 75 años. Más de siete décadas han pasado desde esa primera emisión, tiempo durante el que Radio Exterior de España ha seguido con su labor de servicio público.

El programa Amigos de Radio Exterior de España, dirigido y presentado por Antonio Buitrago, aborda con el director de la emisora, Antonio Szigriszt, los retos de la emisora pública que mejor da a conocer en el mundo la realidad de nuestro país y recupera el especial que el programa de Radio NacionalDocumentos dedicó al septuagésimo aniversario de esta cadena.

Documentos RNE Documentos RNE - 80 años de Radio Exterior de España - 17/03/22 rne audio