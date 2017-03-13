Radio Exterior de España: 75 años de historia. REE
- Su director, Antonio Szigriszt, aborda los retos de la emisora
- Recuperamos el Documentos RNE dedicado al septuagésimo aniversario
Comenzó a emitir en onda corta el 15 de marzo de 1942. Esta semana cumple 75 años. Más de siete décadas han pasado desde esa primera emisión, tiempo durante el que Radio Exterior de España ha seguido con su labor de servicio público.
El programa Amigos de Radio Exterior de España, dirigido y presentado por Antonio Buitrago, aborda con el director de la emisora, Antonio Szigriszt, los retos de la emisora pública que mejor da a conocer en el mundo la realidad de nuestro país y recupera el especial que el programa de Radio NacionalDocumentos dedicó al septuagésimo aniversario de esta cadena.
La realidad de nuestro país en el mundo
Aunque no recibió ese nombre hasta 1978, las emisiones en onda corta de Radio Nacional comenzaron de forma regular el 15 de marzo de 1942. Durante los años de la Guerra Fría tuvo una doble función: combatir el comunismo y servir de nexo de unión entre los emigrantes españoles y sus familias.
Tras la restauración de la democracia en España y la caída del bloque soviético, Radio Exterior de España abandonó esa función combativa y el tono paternalista con sus ciudadanos en el extranjero para dar a conocer, en 10 idiomas, la realidad de nuestro país en el mundo.
Aunque los satélites de comunicaciones primero, e Internet más tarde, favorecieron la calidad sonora y el alcance de sus programas, la emisora internacional de Radio Nacional de España no piensa abandonar la onda corta hasta que esas nuevas tecnologías se hayan implantado mayoritariamente en Iberoamérica y otros rincones del planeta que son objetivo prioritario de sus emisiones.