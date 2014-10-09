Juan y María Pastor llevan a escena la vida de Jacqueline Du Pré

Este jueves nos visita en La hora azul una actriz "notable". Así la definía hace tan sólo dos días el diario El Mundo por su interpretación de Jacqueline Du Pré en la obra Duet for one de Tom Kempinski. Una pieza estrenada producida por primera vez en 1980 en el West End de Londres.

Con la adaptación al español, el Teatro Guindalera celebró su décimo aniversario de vida. En este otoño, se repone los viernes, jueves y sábados en la sala Guindalera, un pequeño teatro madrileño situado en la zona de Francisco Silvela (c/Martinez Izquierdo 20).

Una sala y un proyecto formativo premiado hace unos años con el galardón del Ojo Crítico de RNE.

El combate del diván María Pastor es hija del actor y director escénico Juan Pastor; el psiquiatra que atiende a Stéphanie, la protagonista de la obra. Stéphanie es realmente Jacqueline Du Pré, y Kempinski nos la presenta en un momento crítico de su vida. Ha recibido el diagnóstico de esclerósis múltiple y asiste a la consulta de un psiquiatra que removerá con actitud impasible el pasado y el presente de la artista. En ese combate de palabras e ideas entre paciente y terapeuta -en varias sesiones sucesivas- asistimos a la evolución de una gran artista obligada a renunciar a su gran pasión: la música. Pero además, Stéphanie reflexiona -casi como en un monólogo- sobre la vida, el arte, y el sentido y trascendencia de la música. La propia música grabada por Du Pré (el Concierto para violoncello de Elgar por ejemplo) hace de transición entre escenas, estructurando la pieza teatral como una "especie de sinfonía". Así lo explican tanto Juan como María Pastor.