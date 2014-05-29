Théâtre des Bouffes du Nord estrena en España su versión de cámara de Katia Kavanova

El Festival de Otoño a Primavera de la Comunidad de Madrid continúa su andadura este próximo fin de semana con el estreno en España de la versión de cámara de la ópera Katia Kabanova, del compositor checo Leoŝ Janáĉek. La obra podrá verse dos únicas noches, el sábado 31 de mayo, a las 20:00, y el domingo 1 de junio, a las 18:00, en la Sala Roja de los Teatros del Canal.

El célebre director de ópera y teatro André Engel visita por primera vez el festival con esta pieza, producida por el prestigioso Théâtre des Bouffes du Nord, cuya dirección musical corre a cargo de la también renombrada directora Irène Kudela.

El origen de la pieza tuvo lugar en un taller que el Engel impartió con jóvenes cantantes de ópera en la Abadía de Royaumont. La entrega y la valía de aquellos artistas incipientes (que gracias a Katia Kabanova asumían por primera vez un papel protagonista ante una audiencia) le inspiraron para crear esta ópera de cámara rebosante de espontaneidad y frescura, cuya partitura Kudela ha adaptado para piano, que es el único instrumento que acompaña la acción escénica.

La historia de una mujer desesperada La trama de Katia Kabanova saca a escena a una mujer desesperada, ávida de libertad pero, al mismo tiempo, incapaz de romper las convenciones sociales que le impiden escapar. Obligada a contraer un matrimonio de arreglo con un hombre pusilánime, el suicidioo se presenta como la única solución para atajar la amargura de la guapa joven, que termina por sucumbir ante los encantos de un aguerrido pretendiente. Sin embargo, prefiere morir antes que sufrir la vergüenza de tener que huir de su hogar como una adúltera. La Katia Kabanova de André Engel e Irène Kudela se presentó por primera vez en el Teatro Bouffes du Nord de París en febrero de 2012 con buena acogida por parte del público y la crítica. Con ella, el director francés ha querido repensar la ópera de una forma diferente, buscando la teatralidad y una relación cercana e íntima con la audiencia.