'La conferencia de los pájaros' se hace música en el Festival de Músicas Sagradas de Fez

'La Conferencia de los Pájaros, cuando las Culturas viajan...' es el lema de esta vigésima edición del Festival de Músicas Sagradas de Fez. Un título basado en el libro La Conferencia de los Pájaros, un cuento místico del siglo XIII escrito por Farid Ud-Din Attar, en el que se describe un viaje espiritual.

El espectáculo inaugural --creado por Foundation Esprit de Fés, fundación de la que depende este evento-- llevará el mismo nombre, y consiste en una composición musical original en la que se mezclan cantos y danzas tradicionales de distintos lugares del mundo, teatro, cine, coreografía y poesía para emular la historia del cuento místico.

Este previsto que ese montaje emprenda más tarde una gira mundial.

Los pájaros buscan a su rey... La conferencia de los pájaros podría definirse como un inmenso poema sufí que influyó profundamente en el misticismo islámico desde su aparición en el siglo XII. Mediante alegorías, La Conferencia describe -como recuerda el blog Iconos Medievales- "la senda que emprenden los pájaros del mundo para encontrar a su rey, un camino en el que terminan descubriendo que lo que buscan no es otra cosa que a sí mismos" Para encontrarse con los dioses -ésta sería una de las lecciones de la obra- hay que profundizar en nuestro interior, en el alma. Como en la vida, añade Iconos Medievales, "en esa travesía aparecen pájaros que dudan, pájaros nocturnos, cantores, vanidosos, lujuriosos e indecisos; pájaros amantes del placer, heridos de amor y con miedo a la muerte; pájaros complacientes, fieles y sinceros; aves hipócritas, silenciosas y peregrinas." En definitiva, tantas aves como arquetipos humanos.

El camino sufí hacia Dios La búsqueda de estos pájaros -desde el orgulloso halcón hasta el humilde gorrión- representa el trazado de la vida . A lo largo de la historia se entrelazan divertidas situaciones y parábolas que incluyen pasajes de gran belleza poética. Al final del viaje, las aves descubren que lo que buscan no es otra cosa que a sí mismos, lo cual revela que el camino sufí hacia Dios es interior y que la iluminación no es sino la apasionada unión del alma individual con lo Divino. En la pasada edición, el festival --apoyado por el rey Mohammed VI y organizado por la 'Fondation Esprit de Fés'-- atrajo a unas 700.000 personas a la ciudad marroquí.