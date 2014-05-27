El Círculo Bach cierra su segunda temporada con 'Acis y Galatea' de Haendel

El próximo fin de semana del 7 y 8 de Junio el CIRCULO BACH cerrará su segunda temporada en el CIRCULO DE BELLAS ARTES con Acis y Galatea de Georg Friederich Haendel, considerada una de las óperas pastorales más bellas jamás compuestas. La obra, basada en uno de los episodios de la Metamorfosis de Ovidio, cuenta la trágica historia de Galatea, una ninfa que se enamoró del joven pastor Acis, quien después de morir a manos del colérico monstruo Polifemo, revive en forma de río gracias a los poderes de su amada.

El Coro y Orquesta de La Capilla Real de Madrid y los solistas Inma Férez, Ariel Hernández, Joseba Carril y Josep Benet ofrecerán una versión escenificada de la obra para los conciertos de la tarde (sábado 7 a las 18.00h y domingo 8 a las 19.00h) y una versión adaptada al público infantil para el concierto BACH EN FAMILIA del domingo a las 12.00h.

Ópera en el salón de baile En los conciertos participará además un grupo seleccionado de 22 voces del Coro de Niños de La Capilla Real de Madrid – CBA, una agrupación que desde su creación en 2012 no ha dejado de crecer y atraer el talento juvenil. Será la primera ocasión que el coro, formado por más de 40 niños de entre 7 y 14 años e inspirado en el espíritu artístico y educativo de los coros europeos del Renacimiento y del Barroco, participe en una ópera en versión escenificada. La ópera será llevada a escena en el Salón de Baile del CIRCULO DE BELLAS ARTES con una escenografía atemporal y minimalista, diseñada por Jaime Buhigas y basada en un juego de telas y pañuelos en el que se emularán los ríos y árboles del ambiente pastoril. Los conciertos, bajo la dirección del Maestro Oscar Gershensohn, director del CIRCULO BACH pondrán el broche final a la segunda temporada del ciclo, que ha ofrecido entre octubre de 2013 y junio de 2014 un total de 17 conciertos en los que han participado más de 150 músicos de todo el mundo.

Primera ópera de Haendel en inglés Con libreto de John Gay y adiciones de Alexander Pope, John Dryden y John Hugues, Acis y Galatea fue la primera obra que Haendel compuso en inglés. La obra tuvo un precedente en forma de oratorio Acis, Galatea y Polifemo (1708) para luego transformarse en "masque", género pastoril típicamente inglés. Ambientada en los tiempos mitológicos, la ópera cuenta la historia de amor de Galatea, una bella ninfa, y Acis, un valiente pastor. La obra arranca en un ambiente alegre y pastoril, en el que ambos enamorados se juran amor eterno. Pronto aparecerá el gigante Polifemo, un monstruoso cíclope enamorado de Galatea. Consumido por los celos y la ira, Polifemo decide enfrentarse a Acis en una pelea que concluye con la muerte del pastor. Galatea, triste y desconsolada, pide ayuda a los dioses, quienes convierten a Acis en un río para que siempre esté cerca de su amada. La programación de esta ópera abre un espacio que bajo el nombre MUNDO BARROCO está dedicado a las grandes obras de los contemporáneos de J.S. Bach.