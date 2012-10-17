'Va de cine', de Ràdio 4, cumple 30 años

Este miércoles 17 de octubre, el programa de Ràdio 4 Va de cine, dirigido y presentado por Conxita Casanovas, cumple tres décadas de emisión.

Para celebrar el aniversario, el espacio ha convocado a todos sus seguidores en el cine Alexandra de Barcelona a las 20.00 horas para asistir, de forma gratuita, a la proyección de la película El festín de Babette, del danés Gabriel Axel,

El pase de la cinta, galardonada con el Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 1988, es por gentileza de la productora y distribuidora A Contracorriente Films.

Además de ser la responsable del programa Va de cine, Conxita Casanovas es la crítica de cine de Radio Nacional de España y la cronista de los festivales cinematográficos: Cannes, Berlín, Gijón, Sitges, San Sebastián, Málaga y Valladolid, entre otros. También escribe un blog en RTVE.es.