The Stone Roses, cabezas de cartel del FIB 2012
- El grupo anunció su regreso a los escenarios tras 15 años separados
- Su primer concierto será el 29 de junio en su ciudad, Manchester
Especial: FIB 2011 en RTVE.es
Prometieron que volverían y, en España, lo van a hacer a lo grande. El Festival Internacional de Benicàssim 2012 ha confirmado el primer cabeza de cartel de su próxima edición, que tendrá lugar entre los días 12 y 15 de julio.
The Stone Roses, la emblemática banda formada en Manchester a finales de los años 80, vuelve a la carretera 15 años después de su separación.
El FIB '96
La banda actuó en la segunda edición del FIB, en 1996, cuando el festival daba todavía sus primeros pasos. Los 12.000 asistentes a su concierto vieron también a grandes grupos de la década como The Jesus and Mary Chain, Los Planetas, Orbital o Prodigy.
Hoy, el FIB es el mayor festival en España y uno de los más prestigiosos de Europa. Por él pasaron en el pasado verano bandas de primera línea como Arcade Fire, Portishead, Arctic Monkeys, Primal Scream o The Strokes.
Entradas a un millón de libras
El primer concierto de The Stone Roses tras su reunión será el 29 de junio en su ciudad natal, Manchester. Ofrecerán tres conciertos en Heaton Park, con todo vendido (220.000 para las tres fechas) en apenas una hora. En internet se pueden encontrar entradas en la re venta por más de un millón de libras.
El grupo liderado por Ian Brownha confirmado además su participación en festivales de primera línea como T in the Park (Escocia) y Fuji Rock (Japón).