The Stone Roses, cabezas de cartel del FIB 2012

Prometieron que volverían y, en España, lo van a hacer a lo grande. El Festival Internacional de Benicàssim 2012 ha confirmado el primer cabeza de cartel de su próxima edición, que tendrá lugar entre los días 12 y 15 de julio.

The Stone Roses, la emblemática banda formada en Manchester a finales de los años 80, vuelve a la carretera 15 años después de su separación.

El FIB '96 La banda actuó en la segunda edición del FIB, en 1996, cuando el festival daba todavía sus primeros pasos. Los 12.000 asistentes a su concierto vieron también a grandes grupos de la década como The Jesus and Mary Chain, Los Planetas, Orbital o Prodigy. Hoy, el FIB es el mayor festival en España y uno de los más prestigiosos de Europa. Por él pasaron en el pasado verano bandas de primera línea como Arcade Fire, Portishead, Arctic Monkeys, Primal Scream o The Strokes.