The Stone Roses anuncian su regreso

La expectación era tal que medios británicos como la revista NME optaron por transmitir la rueda de prensa en directo.

Ian Brown y los suyos han decidido resucitar The Stone Roses casi 30 años después de su nacimiento para una gira mundial y, muy probable, grabar nuevo material que presentarán en estos conciertos.

Con sólo dos discos (The Stone Roses, de 1989, y Second Coming, 1994) la banda de Manchester fue una de las grandes influencias de finales de los 80 y principios de los 90 de la corriente britpop que nació en Inglaterra.

Dos conciertos confirmados El vocalista Ian Brown justificó el retorno de la banda, que se separó en 1996, considerando que "en tiempos como estos podemos animar a la gente". De momento se sabe que darán dos conciertos el 29 y 30 de junio en Manchester, para luego salir de gira. Ian Brown, Gary 'Mani' Mounfield, John Squire y Alan 'Reni' Wren pretenden dar todos los conciertos posibles, "hasta que fallen las ruedas" y no descartan la posibilidad de un nuevo disco.