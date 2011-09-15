RNE vuelve a encabezar la lista de candidaturas a los Premios Nacionales de Radio
- La emisora recibe seis nominaciones de la Academia de Radio
- Yolanda Flores, Julio Ruiz y Miguel Blanco, entre los candidatos
Radio Nacional de España encabeza, un año más, la lista de candidaturas a los Premios Nacionales de Radio que concede la Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas de España.
La radio pública ha recibido seis nominaciones en cinco categorías, por lo que aspira a convertirse de nuevo en la emisora con mayor número de galardones. En la edición de 2010 recibió seis premios; en la de 2009, cuatro.
Punto Radio acompaña a RNE en lo más alto de la lista de candidaturas. Les siguen, con tres nominaciones, Onda Cero, Cadena Ser, Radio Intereconomía y esRadio. La cadena COPE aspira a dos premios. Canal Fiesta Radio, Vaughan Radio, MPG y 40 Principales cuentan con una nominación.
El jurado ha seleccionado a tres profesionales por cada una de las diez categorías que conforman los premios nacionales de este año, referidos a la temporada radiofónica 2010-2011.
Votaciones
Desde el 13 de septiembre y hasta el 10 de octubre, cualquier profesional de la radio que lo desee, podrá registrase en la web de la Academia para emitir su voto.
El resultado de las votaciones se dará a conocer en la gala del 30 de octubre, Día de la Radio, en el Teatro MIRA de Pozuelo de Alarcón, Madrid. Asimismo, se desvelará el nombre del programa ganador del Premio de los Oyentes.
La gala de los Premios Nacionales de Radio 2011 se complementará con las concesiones de otros galardones, como la Medalla de Oro de la Academia, el Premio Juan Manuel Gozalo de Radiofonismo Deportivo y el Premio Mª Elena Doménech a la Voz Radiofónica.
Todas las candidaturas
Estos son los nombres de todos los nominados:
1. Mejor presentador de programas: Yolanda Flores (RNE), Miguel Blanco (RNE) y Ramón García (Punto Radio).
2. Mejor técnico de control: Irene Moreno (RNE), Francisco Javier González (Radio Intereconomía) y Alberto Espinosa (Punto Radio).
3. Mejor técnico de exteriores: Antonio Hernández (RNE), David Santos (Punto Radio) y Eduardo López (COPE).
4. Mejor presentador de informativos: Juan Diego Guerrero (Onda Cero), Esther Bazán (SER) y Juan Pablo Colmenarejo (COPE).
5. Mejor narrador deportivo: Alfredo Martínez (Onda Cero), Pedro Bonofiglio (esRadio) y Lluís Flaquer (SER).
6. Mejor presentador musical: Julio Ruiz (RNE), Manuel Triviño (Canal Fiesta Radio) y Tony Aguilar (40 Principales).
7. Mejor informador taurino: Javier Ignacio Izu (RNE), Pedro Javier Cáceres (Radio Intereconomía) e Ignacio de Cossío (Onda Cero).
8. Mejor locutor de publicidad: Mª Luz Muñoz (Radio Intereconomía), José Antonio Páramo (SER) y Elsa Pinillos (Punto Radio).
9. Mejor sección de humor: “El jardín de los bonsáis”, del programa Protagonistas (Punto Radio); “El Grupo Risa”, del programa Es la Mañana de Federico (esRadio); y “El experimento”, del programa Queremos hablar (Punto Radio).
10. Mejor creación o campaña publicitaria: Vaughan Radio, “El Veranito de Viajes El Corte Inglés” de MPG y los comerciales de El Grupo Risa en esRadio.