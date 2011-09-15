RNE vuelve a encabezar la lista de candidaturas a los Premios Nacionales de Radio

Radio Nacional de España encabeza, un año más, la lista de candidaturas a los Premios Nacionales de Radio que concede la Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas de España.

La radio pública ha recibido seis nominaciones en cinco categorías, por lo que aspira a convertirse de nuevo en la emisora con mayor número de galardones. En la edición de 2010 recibió seis premios; en la de 2009, cuatro.

Punto Radio acompaña a RNE en lo más alto de la lista de candidaturas. Les siguen, con tres nominaciones, Onda Cero, Cadena Ser, Radio Intereconomía y esRadio. La cadena COPE aspira a dos premios. Canal Fiesta Radio, Vaughan Radio, MPG y 40 Principales cuentan con una nominación.

El jurado ha seleccionado a tres profesionales por cada una de las diez categorías que conforman los premios nacionales de este año, referidos a la temporada radiofónica 2010-2011.

Votaciones Desde el 13 de septiembre y hasta el 10 de octubre, cualquier profesional de la radio que lo desee, podrá registrase en la web de la Academia para emitir su voto. El resultado de las votaciones se dará a conocer en la gala del 30 de octubre, Día de la Radio, en el Teatro MIRA de Pozuelo de Alarcón, Madrid. Asimismo, se desvelará el nombre del programa ganador del Premio de los Oyentes. La gala de los Premios Nacionales de Radio 2011 se complementará con las concesiones de otros galardones, como la Medalla de Oro de la Academia, el Premio Juan Manuel Gozalo de Radiofonismo Deportivo y el Premio Mª Elena Doménech a la Voz Radiofónica.