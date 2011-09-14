Se estrena "Body and Soul", el tema inédito de Amy Winehouse con Tony Bennett

Coincidiendo con el que hubiese sido el 28 cumpleaños de Amy Winehouse, este miércoles se ha estrenado "Body and Soul", el tema que la fallecida diva preparó junto al veterano cantante estadounidense Tony Bennett, como parte del recopilatorio de duetos que éste publica la próxima semana.

Grabada el pasado mes de marzo (fue la última grabación de Winehouse en vida) en los legendarios estudios londinenses de Abbey Road, la canción ya está a la venta coincidiendo con el estreno de un vídeo en el que aparecen ambos artistas.

"Body and Soul" fue escrita en 1930 y se popularizó gracias a las versiones de Ella Fitzgerald, Billie Holiday o Frank Sinatra. También varios músicos de jazz han hecho reinterpretaciones, entre ellos John Coltrane y Charles Mingus.