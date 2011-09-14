Se estrena "Body and Soul", el tema inédito de Amy Winehouse con Tony Bennett
- Fue grabado en los estudios Abbey Road de Londres
- Radio 3 homenajea hoy a la cantante en su 28 aniversario
- Deja tu opinión sobre la canción en los comentarios
Especial: Muere Amy Winehouse
Coincidiendo con el que hubiese sido el 28 cumpleaños de Amy Winehouse, este miércoles se ha estrenado "Body and Soul", el tema que la fallecida diva preparó junto al veterano cantante estadounidense Tony Bennett, como parte del recopilatorio de duetos que éste publica la próxima semana.
Grabada el pasado mes de marzo (fue la última grabación de Winehouse en vida) en los legendarios estudios londinenses de Abbey Road, la canción ya está a la venta coincidiendo con el estreno de un vídeo en el que aparecen ambos artistas.
"Body and Soul" fue escrita en 1930 y se popularizó gracias a las versiones de Ella Fitzgerald, Billie Holiday o Frank Sinatra. También varios músicos de jazz han hecho reinterpretaciones, entre ellos John Coltrane y Charles Mingus.
A beneficio de la Fundación Amy Winehouse
Los fondos que se recauden con sus ventas irán destinados a la Fundación Amy Winehouse, que, como ha explicado en un comunicado su padre, Mitch Winehouse, trabajará en diferentes causas con las que su hija se identificaba, relacionadas sobre todo con la ayuda a menores.
Tampoco descarta que en un futuro esta sociedad pueda hacerse cargo de la campaña iniciada por él mismo para alejar de la droga a jóvenes adictos.
"Amy estaba muy emocionada de trabajar con Tony Bennett y esperaba que sus fans escucharan la nueva grabación", asegura el padre de la vocalista unas líneas más abajo. "Es el mejor homenaje después de todo este tiempo difícil", concluye.