'Querida Amy', un homenaje de Radio 3 en el aniversario de la estrella Winehouse

Se ha escrito y se escribirá demasiado de la muerte tan anunciada, tan mediática de Amy Winehouse, como de sus desventuras, desmanes, adicciones y excesos. Y no tanto de su talento único o de su pasión y cultura o de sus influencias musicales.

A la espera del álbum póstumo con piezas nuevas, la artista inglesa ha legado apenas una treintena de canciones, entre sus dos álbumes oficiales editados en vida y las grabaciones paralelas de sus conciertos o apariciones televisivas.

No era afín al play-back, prefería actuar en formato acústico o con toda la banda en los diferentes programas musicales.

Reediciones a destiempo Salen dvds con el título desafortunado de I Told You I Was Trouble, registrado en el Shepherd's Bush Empire de Londres en 2007 o la reedición de su actuación en el Festival de Glastonbury de 2007, anunciado ahora como “concierto completo”. Antes de su muerte, la figura de Winehouse ya era lo suficientemente grande para que se publicasen grabaciones alternativas por la demanda de sus seguidores, habida cuenta de la demora del ansiado tercer disco. Escuchamos a Amy cantar junto a Paul Weller, Sam Moore o Marc Almond con un sonido óptimo en versiones de Marvin Gaye o de Sam Cooke. Este miércoles 14 de septiembre la artista londinense hubiera cumplido 28 años. Este día la Fundación Amy Winehouse se inaugurará con fines benéficos a favor de la rehabilitación y, sobre todo, de la ayuda a la infancia. “Sí, sí, sí”, parece la respuesta contradictoria al célebre estribillo del éxito "Rehab". Su nombre Amy es un anglicismo del francés 'aimée' que significa "amada".