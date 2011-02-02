Radio Exterior y la AECID convocan el XXIV Premio de Teatro Radiofónico Margarita Xirgu
- La obra ganadora será emitida en Radio Exterior de España
- El plazo de admisión de originales termina el 28 de abril
Radio Exterior de España, la emisora internacional de RNE, y la AECID, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, convocan la 24ª edición del Premio de Teatro Radiofónico Margaritu Xirgu.
Este galardón está dirigido a los autores dramáticos españoles e iberoamericanos que busquen una oportunidad para que sus guiones traspasen el papel y salten a las ondas.
Además de la dotación económica de 6.000 euros para el texto ganador, RNE premia al vencedor emitiendo su gui��n a través de Radio Exterior.
Con esta iniciativa pretende estimular la labor creativa de habla hispana y fortalecer la cooperación cultural en el campo del teatro radiofónico.
Requisitos
El plazo de recepción de trabajos termina el 28 de abril. Cada escritor puede presentar un máximo de dos guiones.
Los guiones deben ser originales e inéditos, de temática libre y escritos en castellano.
La extensión debe oscilar entre las 18 y las 22 páginas, escritas en letra Arial con un tamaño de letra 14 y un interlineado de 1,5.
Las bases completas del concurso se pueden consultar en el documento publicado por el BOE.
El año pasado el chileno José Enríquez fue el ganador del premio Margaritu Xirgu con el guión ‘Continuidad en los campos’, que RNE pusó en antena a través de Radio Exterior de España y Radio 3.