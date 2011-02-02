Radio Exterior y la AECID convocan el XXIV Premio de Teatro Radiofónico Margarita Xirgu

Radio Exterior de España, la emisora internacional de RNE, y la AECID, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, convocan la 24ª edición del Premio de Teatro Radiofónico Margaritu Xirgu.

Este galardón está dirigido a los autores dramáticos españoles e iberoamericanos que busquen una oportunidad para que sus guiones traspasen el papel y salten a las ondas.

Además de la dotación económica de 6.000 euros para el texto ganador, RNE premia al vencedor emitiendo su gui��n a través de Radio Exterior.

Con esta iniciativa pretende estimular la labor creativa de habla hispana y fortalecer la cooperación cultural en el campo del teatro radiofónico.