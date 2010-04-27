El periodista y escritor José Henríquez Cornejo, ganador del Premio Margarita Xirgu
- Convence al jurado con una obra ambientada en el Chile de Pinochet
- El galardón lo conceden Radio Exterior de España y la AECID
El periodista y escritor José Henríquez Cornejo es el ganador de la vigésimo tercera edición del Premio de Ficción Radiofónica Margarita Xirgu, galardón que conceden Radio Exterior de España y la Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La obra por la que José Henríquez Cornejo ha sido galardonado tiene por título 'Continuidad en los campos', está ambientada en el Chile de la dictadura de Pinochet y se centra en el mundo del fútbol.
Currículo
José Henríquez nació en Santiago de Chile en 1947, pero reside en España desde 1976, habiendo adoptado la nacionalidad española. Es licenciado en Periodismo y postgraduado en Educación por la Universidad Complutense de Madrid.
Desde 1984 se especializa en periodismo cultural y teatral, colaborando como periodista y crítico teatral en publicaciones como 'Guía del Ocio', 'La Gaceta del Libro', 'El Público' y 'Primer Acto'. También colaboró en la creación de la revista 'Ubú', de la Red de Teatros Alternativos, siendo su jefe de redacción entre 1996 y 2008.
En la actualidad, es jefe de redacción de la revista 'Primer Acto', en la que publica habitualmente entrevistas, ensayos y comentarios. En 2007 recibió el Primer Premio Internacional de Periodismo Cultural Paco Rabal que convoca la fundación AISGE.