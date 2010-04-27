El periodista y escritor José Henríquez Cornejo, ganador del Premio Margarita Xirgu

El periodista y escritor José Henríquez Cornejo es el ganador de la vigésimo tercera edición del Premio de Ficción Radiofónica Margarita Xirgu, galardón que conceden Radio Exterior de España y la Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La obra por la que José Henríquez Cornejo ha sido galardonado tiene por título 'Continuidad en los campos', está ambientada en el Chile de la dictadura de Pinochet y se centra en el mundo del fútbol.