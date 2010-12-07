Josefina Maestre, de Radio 5, Premio de Periodismo Doñana al Desarrollo Sostenible
- La periodista ha sido premiada por el reportaje ‘La iniciativa Yasuní’
- El trabajo muestra un proyecto ‘verde’ del parque nacional ecuatoriano
La periodista Josefina Maestre, de Radio 5, ha sido reconocida con el XII Premio Nacional de Periodismo Doñana al Desarrollo Sostenible en la modalidad audiovisual que concede la Fundación Doñana 21.
Estos premios, que cuentan con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, reconocen el esfuerzo de periodistas y medios de comunicación por difundir la necesidad de un desarrollo sostenible.
Riguroso tratamiento informativo
El reportaje de Radio 5 Todo Noticias que firma Josefina Maestre, 'La iniciativa Yasuní', analiza una iniciativa llevada a cabo en el parque nacional ecuatoriano, toda una ‘apuesta verde’ desde el gobierno que es apoyada por colectivos de la zona y que vincula territorio, medio ambiente y aprovechamiento responsable de los recursos naturales. El jurado ha destacado del reportaje su riguroso tratamiento informativo.
Los Premios Nacional de Periodismo al Desarrollo Sostenible, que este año celebran su XII edición, reconocen el trabajo de medios y periodistas por promover la necesidad de un equilibrio entre la conservación y el desarrollo social y económico.
En esta edición de los premios, dotados con 3.000 euros, también han sido galardonados, Beatriz Calvo, en la modalidad de prensa, por el reportaje ‘Biomímesis, la ciencia que imita la vida’; y Javier Arcenillas, en la modalidad de fotografía por el reportaje, ‘Shipbreakers. Las terminas del mar’.