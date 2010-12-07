Josefina Maestre, de Radio 5, Premio de Periodismo Doñana al Desarrollo Sostenible

La periodista Josefina Maestre, de Radio 5, ha sido reconocida con el XII Premio Nacional de Periodismo Doñana al Desarrollo Sostenible en la modalidad audiovisual que concede la Fundación Doñana 21.

Estos premios, que cuentan con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, reconocen el esfuerzo de periodistas y medios de comunicación por difundir la necesidad de un desarrollo sostenible.