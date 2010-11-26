Rosana ofrece este domingo un concierto solidario en beneficio de 'Un juguete, una ilusión'
- Será este domingo, a las 20 horas, en el Teatro Monumental de Madrid
- Podrás verlo en directo en RTVE.es. ¡No te lo pierdas!
Este domingo 28 de noviembre, a las 20.00 horas, la cantante y compositora canaria Rosana ofrecerá en el Teatro Monumental de Madrid un concierto solidario a beneficio de la campaña ‘Un juguete, una ilusión’, que organizan RNE y la Fundación Crecer Jugando.
Esta campaña da cobertura a uno de los derechos fundamentales del niño: el derecho al juego, contemplado y reconocido por Naciones Unidas en su declaración de 1989.
Rosana interpretará temas de su último trabajo, ‘A las buenas y a las malas’, un disco editado en 2009 en el que se recogen temas con una visión optimista de la vida, entre ellos ‘Llegaremos a tiempo’, ‘Tú eres mi suerte’, ‘Aprendí’ o ‘Con viento a favor’.
Con este concierto, Rosana volverá a colaborar con la campaña ‘Un juguete, una ilusión’, iniciativa que ha respaldado en anteriores ediciones con la participación en programas especiales.
RTVE.es no se perderá esta cita y trasladará los acordes del concierto a toda España en directo. El espacio de RNE‘Abierto hasta las 2’ ofrecerá la actuación el sábado 4 de diciembre y TVE en Navidades.
Otra cita solidaria
Existen además otras formas de ayudar en este campaña. Habrá un segundo concierto que correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE el 30 de diciembre. Dirigida por Adrian Leaper, interpretará obras clásicas especialmente dirigidas al público infantil.
La campaña ha lanzado también los famosos bolígrafos solidarios a la venta hasta el 9 de enero. Con el dinero recaudado la campaña tiene como objetivo de enviar 500.000 juguetes a países desfavorecidos de África, Asia y América Latina. En las diez ediciones anteriores ha distribuido ya cerca de cuatro millones de juguetes y ha dotado 1.600 ludotecas.