RNE y la Fundación Crecer Jugando enviarán medio millón de juguetes a niños de 20 países

Radio Nacional de España y la Fundación Crecer Jugando han presentado este jueves la undécima edición de la campaña solidaria 'Un juguete, una ilusión' en un acto presidido por la Infanta Elena en la sede de RTVE en Prado del Rey.

En el acto han participado el presidente de la Corporación RTVE, Alberto Oliart; el director de RNE, Benigno Moreno; el presidente de la Fundación Crecer Jugando, José Antonio Pastor; la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez; y la directora general de Coordinación de Proyectos de la Generalitat Valenciana, Cristina Morató.

Las cifras La campaña se supera un año más en ilusión y exigencia. El reto es distribuir 500.000 juguetes nuevosentre niños de 20 países de Latinoamérica, África y Asia: El Salvador, Nicaragua, Perú, Ecuador, Haití, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Panamá, Honduras, Zimbabwe, Argelia, Benin, Marruecos, Etiopía, Kenia, Irán, Jordania, Timor y Filipinas. RNE trabaja para fomentar la igualdad entre los niños a través del juego, Derecho Fundamental de la Infancia y herramienta sociabilizadora entre los más pequeños. 'Un juguete, una ilusión' busca nuevas sonrisas entre los más desfavorecidos. Desde el año 2000 ha repartido cerca de 4 millones de juguetes y 1.600 ludotecas entre niños de más de 40 países. Los organizadores contarán con la colaboración de más de 80 empresas e instituciones y el patrocinio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la Generalitat Valenciana. Diferentes ONGs que trabajan sobre el terreno ayudarán a que cada juguete llegue a su destino.

El compromiso de RTVE Como todos los años, Radiotelevisión Española se volcará en la promoción de la campaña solidaria. TVE y RNE emitirán, en sus informativos y magacines, microespacios y cuñas en las que se han implicado dos campeones del mundo, el barcelonista Andrés Iniesta y el madridista Sergio Ramos. Los futbolistas animan al público a formar parte de 'Un juguete, una ilusión' comprando el bolígrafo solidario. Un 'bolí' equivale a un juguete, y un juguete equivale a “ilusión, alegría y sueños”, como recuerda Iniesta en el spot. Los locutores de Radio Nacional Juan Ramón Lucas y Pepa Fernández protagonizan otra de las promociones, que incluye imágenes de niños que han recibido juguetes en ediciones anteriores. Dentro de las programaciones especiales destaca la jornada que RNE vivirá en el Valle del Juguete el 21 de noviembre. 'No Es Un Día Cualquiera', de Pepa Fernández, se emitirá desde la localidad alicantina de Onil. Allí, RNE contará, de la mano de organizadores, fabricantes, pedagogos, ONGs y entidades colaboradoras, todo lo que puede aportar un juguete a un niño. Además, este año figuras de la cultura, el deporte o la televisión se han sumado a la campaña a través de la web oficial de 'Un juguete, una ilusión'. La propia Pepa Fernández, la presentadora del Telediario de TVE Ana Blanco, el actor Javier Cámara, el escritor Carlos Ruiz Zafón, el diseñador Jordi Labanda o el chef Ferran Adrià recuerdan sus juguetes favoritos y lo que aprendieron con ellos.