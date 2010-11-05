III Edición del Premio de Poesía Joven RNE

RTVE, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, convoca el III Premio de Poesía Joven RNE para autores que no tengan más de treinta años en la fecha de cierre de la convocatoria.

Laobra premiada será editada y distribuida por la editorial Pre-Textos. El ganador tendrá derecho a recibir veinticinco ejemplares de su obra.

Anteriormente, y coincidiendo con los cien años del nacimiento del poeta Luis Rosales, el 31 de mayo Radio Nacional entregaba su II Premio de Poesía Joven al joven poeta Javier Vicedo.

Cómo participar

El Premio de Poesía Joven RNE se regirá por las siguientes bases:

1. Podrán participar los escritores de nacionalidad española o hispanoamericana que no tengan más de treinta años en la fecha de cierre de la convocatoria, con una o más obras originales e inéditas en castellano, que no hayan sido premiadas anteriormente en otros concursos.

2. Las obras, de tema libre, deberán contar con un mínimo de 500 versos y se presentarán, grapadas o encuadernadas debidamente, por quintuplicado en DIN-A4, escritas a máquina o en ordenador a doble espacio y por una sola cara. En los originales sólo se hará constar el título de la obra y un seudónimo. En sobre aparte, cerrado y con el título de la obra y el seudónimo en el exterior, se incluirán los datos personales del autor: nombre y apellidos, dirección y teléfono de contacto, fotocopia del D.N.I. y una breve nota bio-bibliográfica. En el sobre, donde se incluyan la obra y los datos del autor, deberá figurar claramente que opta al Premio de Poesía Joven RNE

3. La convocatoria queda abierta a partir del día 30 de octubre de 2010 y se cerrará el día 7 de enero de 2011. Los originales se enviarán a RNE por correo postal, al programa 'La Estación Azul'. Prado del Rey, Pozuelo de Alarcón. 28223 Madrid, admitiéndose sólo los que hagan constar en el matasellos su envío antes de las 24 horas del 7 de enero de 2011.

4. RTVE y la Obra Social Caja Madrid designarán un comité de lectura previo, constituido por cuatro escritores de reconocido prestigio, que seleccionará las 10 obras finalistas sobre las que deliberará el Jurado. El número de las obras finalistas podrá ampliarse si el comité de lectura, atendiendo a la calidad de los trabajos presentados, lo estima oportuno.

5. El Jurado estará formado por cinco personalidades del mundo literario, más tres secretarios con voz pero sin voto: el Director de programas de RNE, un representante de Obra Social Caja Madrid y un representante de la editorial Pretextos.

6. El fallo del Jurado será inapelable, pudiéndose declarar desierto. No habrá accésits ni se revelará el nombre de los autores finalistas. Sólo se abrirá la plica de la obra ganadora. El fallo se hará público antes del 15 de febrero de 2011.

7. Los originales, excepto el del premiado, serán destruidos y no se mantendrá correspondencia con los autores que se presenten al Premio. La participación en el Premio de Poesía Joven RNE implica la total aceptación de sus bases.