Radio Nacional de España entrega el II Premio de Relatos Escritos por Personas Mayores

Radio Nacional de España y la Obra Social "La Caixa" han fallado y entregado este miércoles el II Premio de Relatos Escritos por Personas Mayores, cuya convocatoria tiene como objetivo fomentar el envejecimiento activo y creativo.

El jurado, compuesto por Soledad Puértolas, Fernando Schwartz, Juan Carlos Soriano y Javier Zuloaga, ha elegido como ganadora del certamen a María Cristina Espinosa, de 63 años, de entre los 15 finalistas seleccionados.

La obra con la que concursaba la autora galardonada, 'Sucedió en Villariño', se podrá leer en las páginas web de RTVE.es y "La Caixa" y será dramatizada en el programa de Radio Nacional 'Juntos Paso a Paso', dirigido y presentado por Juan Fernández Vegue .

Envejecimiento creativo En esta segunda edición del concurso han participado un total de 438 relatos, cuya calidad ha sido destacada por el director de RNE, Benigno Moreno. "Son mejores y son más", ha subrayado. Al acto de entrega del premio han asistido también Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación "La Caixa", y todos los finalistas del certamen.