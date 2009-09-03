Temporada 2009-2010

Nueva temporada en Radio Clásica

  • Noticias en directo
  • Retransmisiones de conciertos
  • La UER
  • Los clásicos de Radio Clásica
  • Bandas Sonoras de cine y teatro
  • Análisis musical
  • Músicas de Portugal
  • Cruzamos fronteras
MARTA PASTOR

En una linea de continuidad, Radio Clasica afronta una nueva temporada. Como el pasado año seguimos con la programación en directo de la mañana, la tarde y la noche, las retransmisiones de recitales, conciertos, óperas y zarzuelas, los conciertos de la UER, los espacios habituales de ópera, entrevistas, jazz, flamenco, canciones, tertulias...

En cuanto a las novedades, esta temporada, nuestros oyentes pueden encontrar nuevos programas  como Al margen, El diván y la cábala, Músicas de Portugal, La huella romaní, Vamos al Cine/teatro y el pianista oculto. También se incorporan nuevos presentadores como Carlos Garrido que conducirá el programa despertador Café con SuiteLudovic Assemat que se ocupará de las canciones francesas o Carlos Sandúa con la Música Antigua.