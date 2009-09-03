Nueva temporada en Radio Clásica

En una linea de continuidad, Radio Clasica afronta una nueva temporada. Como el pasado año seguimos con la programación en directo de la mañana, la tarde y la noche, las retransmisiones de recitales, conciertos, óperas y zarzuelas, los conciertos de la UER, los espacios habituales de ópera, entrevistas, jazz, flamenco, canciones, tertulias...

En cuanto a las novedades, esta temporada, nuestros oyentes pueden encontrar nuevos programas como Al margen, El diván y la cábala, Músicas de Portugal, La huella romaní, Vamos al Cine/teatro y el pianista oculto. También se incorporan nuevos presentadores como Carlos Garrido que conducirá el programa despertador Café con Suite, Ludovic Assemat que se ocupará de las canciones francesas o Carlos Sandúa con la Música Antigua.