El Ministerio de Cultura y RNE firman un convenio para dar acceso al Archivo de la Palabra

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y el director de Radio Nacional, Santiago González, han firmado esta mañana en la Casa de la Radio de Madrid un convenio de colaboración para que desde el Centro Documental de la Memoria Histórica (organismo dependiente de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas) se pueda acceder al fondo histórico del "Archivo de la Palabra" de RNE. Los investigadores de ese centro podrán realizar consultas, que serán autorizadas por el Ministerio, a través de RTVE.es. El Ministerio de Cultura prosigue así con su impulso a las tareas de adquisición de nuevos fondos, con destino al Centro Documental de la Memoria Histórica, para ampliar los servicios que presta a investigadores y ciudadanos en general.

En el acto de la firma, Santiago González ha afirmado que "hoy acaba y al mismo tiempo comienza un proceso iniciado hace más de un año para hacer más público si cabe el valor de nuestros fondos". El director de RNE se ha felicitado de que "lo que es patrimonio de todos esté a disposición de todos". González-Sinde ha expresado su agradecimiento a todos los profesionales que han pasado por RNE por su "aportación importantísima para todo el país". "Para nuestra labor de recuperación de la memoria consideramos que no podían faltar esos documentos del archivo de Radio Nacional", ha señalado al tiempo de subrayar el valor emocional de lo sonoro. "Acceder a la memoria oral de este país es como una entrega de llaves que nos acerca al pasado", ha añadido la ministra.

Gran depósito de documentación sonora

El Archivo Sonoro de RNE es el mayor depósito de documentación sonora de España. Su preservación es un objetivo primordial por constituir una parte muy importante de nuestra memoria. Dentro de él se encuentra el fondo conocido como "Archivo de la Palabra" de RNE, gran fonoteca histórica de grabaciones sonoras no musicales en formato digital, fruto de un proyecto pionero de digitalización del sonido emprendido por la institución y cuya descripción documental se estructura en la base de datos "Palabra". La radio pública estatal hunde sus raíces en la emisora creada en Salamanca en 1937, en plena contienda civil.

Radio Nacional proporcionará un acceso restringido a los fondos digitales sonoros seleccionados del fondo histórico, estableciéndose las cautelas y garantías de carácter técnico que aseguren la custodia del archivo, la imposibilidad de ser copiados y descargados sus ficheros y la salvaguarda de los derechos de RNE sobre sus fondos documentales.

El acceso a los contenidos del fondo histórico del Archivo de la Palabra se hará a través de un espacio reservado en RTVE.es: será un acceso limitado a unos puestos de trabajo informáticos a través de un rango de direcciones IP facilitado por el Ministerio de Cultura a RTVE y autorizado por ésta. El Ministerio de Cultura financiará todos los trabajos de desarrollo tecnológico del enlace en la web del Centro Documental de la Memoria Histórica.