Todo preparado para la IX edición de "Un juguete, una ilusión"

El día 17 de noviembre arranca la IX edición de"Un juguete, una ilusión", la campaña solidaria impulsada por Radio Nacional y la Fundación Crecer Jugando cuyo objetivo es distribuir juguetes en las zonas más desfavorecidas de África, Oriente Próximo y América Latina.

La campaña está presidida por la Infanta Doña Elena y pretende garantizar el acceso del niño al juego, subrayando el valor educativo y socializador del juguete. Desde su puesta en marcha, la campaña ha distribuido casi 2 millones de juguetes.

Los deportistas Puyol, Iniesta y Contador, la actriz María Galiana y la presentadora María Casado, serán los rostros que apelen a la solidaridad de los españoles a través de los spot que emitirá Televisión Española. La línea argumental de los anuncios de este año incidirá en el protagonismo del juego para recrear historias en las que adultos y niños comparten un momento de diversión: montando en bicicleta, jugando al fútbol, probándose un disfraz de princesa o saltando a la comba.

La campaña solicitará la implicación ciudadana a través de la venta del "bolígrafo solidario", disponible desde el 17 de noviembre al 5 de enero en grandes superficies. Con el dinero recaudado se fabricarán los juguetes con los que se espera hacer felices a miles de niños. A la aportación de los ciudadanos se suman patrocinios y ayuda de empresas que en la edición de 2007 alcanzaron los 3 millones de euros.

Por primera vez, la música estará presente en la iniciativa. Diego el Cigala y la Orquesta y Coro de RTVE pondrán la nota musical al proyecto ofreciendo dos conciertos de carácter solidario en el Teatro Monumental de Madrid, cuya recaudación se destinará íntegramente a la campaña.

TVE y RNE apoyarán "Un juguete, una ilusión" con una cobertura especial durante los próximos meses. El 21 de noviembre Radio Nacional le dedicará ocho horas de su programación a la importancia del juego en la educación infantil, emitiendo "En días como hoy" y "Asuntos propios" en directo desde Onil (Alicante). Televisión Española emitirá el concierto que la Orquesta y Coro de RTVE ofrecerá el 30 diciembre de 2008.