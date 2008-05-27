Sale de Valencia el primer envío de la campaña 'Un Juguete, una Ilusión'

La Campaña 'Un Juguete, Una Ilusión' ha cerrado formalmente este martes su octava edición con la salida del Puerto de Valencia de los primeros juguetes hacia su destino. En las próximas semanas se enviarán 50 contenedores con 400.000 juguetes a 22 países, donde 23 ONG se encargarán de su reparto.

La campaña presidida por la Infanta Elena consolidó los datos de la edición anterior y volvió a superar los tres millones de euros de recaudación, a través de la venta del bolígrafo solidario y las donaciones de empresas, instituciones y particulares.

La Campaña 'Un Juguete, Una Ilusión', que cuenta con el patrocinio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, de la Generalitat Valenciana, llegará este año a Angola, Argelia, Benin, Colombia, Costa de Marfil, Ecuador, Guatemala, Haití, El Líbano, Malaui, Marruecos, Nicaragua, Níger, Panamá, República Dominicana, Perú y El Salvador, países con los que existe una colaboración estable y qua han recibido juguetes en ediciones anteriores. Además, la campaña llegará por primera vez a Paraguay, Chad, Jordania, Kosovo y Timor Oriental.

El objetivo de esta iniciativa es facilitar el acceso del niño al juego y subrayar el valor educativo y socializador del juguete. Desde su puesta en marcha, la campaña ha distribuido más de 1.500.000 juguetes a los que habrá que sumar los 440.000 correspondientes a la octava edición.