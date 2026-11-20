El director Félix Viscarret grita "acción" y se ve a un grupo de periodistas que se arremolina junto a un portal. Es el de la familia Blanco Garrido, en Ermua. En ese momento llega a su casa Mari Mar, la hermana del concejal popular. Estaba en Inglaterra y allí se había enterado del secuestro de su hermano Miguel Ángel por ETA. La secuencia se rueda en la localidad vizcaína de Orduña. Todo está perfectamente recreado, hasta las gafas de montura roja que llevaba Mari Mar.

Los periodistas que cubrieron aquella noticia son una parte importante de 'Blanco', la película en la que participa RTVE y que se estrenará, según lo previsto, el 9 de julio de 2027, justo cuando se cumplen 30 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Un relato llevado al cine con "un gran respeto por todo lo que ocurrió y una responsabilidad por contar hechos que ocurrieron a personas que la mayoría viven" según el productor del largometraje Kiko Martínez.

Una gran cobertura periodística

"Me interesó muchísimo todo lo que ocurrió como fenómeno mediático. Ahora hay redes sociales y la noticia se vive al minuto. Pero en aquel momento, a nivel de comunicación, fue algo tremendo" señala Martínez. El director de la película, Félix Viscarret, asegura que "me emocionó conocer el testimonio real de las personas que lo habían vivido en primera fila o que habían sido testigos de los acontecimientos, a través sobre de los testimonios reales de periodistas".

La película es, sobre todo, un homenaje a Miguel Ángel, a su familia. Ha contado con el apoyo de Mari Mar Blanco y de la Fundación Miguel Ángel Blanco desde el principio. Según Kiko Martínez, el tiempo transcurrido da la distancia para contar mejor la historia, "es el momento adecuado". Se han documentado hasta el detalle, para que la película sea lo más fidedigna posible. Asegura que le gustaría que la película sirva para que "la gente joven tenga presente los valores de la democracia".

Rodaje en Euskadi

El rodaje empezó a mediados de octubre, y se lleva a cabo en distintas localizaciones de Euskadi: San Sebastián, Bilbao, Barakaldo, Azpeitia, Ermua y ahora en Orduña. Mikel Bustamante interpreta el papel de Miguel Ángel Blanco. "Yo mismo me sorprendí cuando me afeitaron y me pusieron el peinado. Dije: ostras, sí que tengo un cierto parecido" reconoce. Para preparar su personaje se ha documentado mucho, si bien por indicación del director huye de cualquier imitación. Y se deja llevar: "cuando te ves en maletero con las manos atadas se te coloca todo, no tienes que hacer mucho más".

La idea de rodar 'Blanco' nació a partir de una conversación del productor, Kiko Martínez, con el periodista Jon Sistiaga, que cubrió aquellos hechos. Eneko Sagardoy es el actor que se pone en su piel. "Hice una comida con Jon Sistiaga de tres horas, de ahí me llevé su ímpetu, su esmero, su profesionalidad", cuenta.

Una de las características de la película es su formato. Parte de ella está rodada con una cámara Betacam, como las que se utilizaban en televisión en aquel momento. Fue, según dice Kiko Martínez, por insistencia del director: "nos transporta 30 años atrás, le da un carácter especial".