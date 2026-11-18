La demócrata Mary Peltola ha ganado el escaño al Senado por Alaska, el último pendiente de asignar tras las elecciones del 3 de noviembre, con el 50,1% de los votos y una ventaja de unos 12.000 sufragios sobre el republicano Dan Sullivan.

Con este resultado, los demócratas cuentan con 56 escaños en el Senado, frente a los 44 de los republicanos, tras arrebatarles un total de nueve estados en las midterms: Carolina del Norte, Carolina del Sur, Texas, Ohio, Iowa, Kansas, Maine, Misisipi y Alaska.

Peltola se convierte así en la primera demócrata en ganar unas elecciones al Senado por Alaska desde 2008 y la primera senadora nativa americana del estado.

"Como alaskeña de toda la vida que ha dedicado su carrera a servir a nuestro estado, no hay mayor honor que contar con el apoyo de los alaskeños en nuestra lucha contra la codicia empresarial, para reducir los costes y dar prioridad a Alaska", ha celebrado Peltola en redes sociales minutos después de la publicación de las proyecciones que la han declarado ganadora de los comicios.

En un breve discurso difundido momentos más tarde, la política demócrata ha agradecido "la confianza" del electorado en un voto que ha enmarcado "por el cambio" y ante el cual ha considerado que "está claro que el 'statu quo' en Washington D. C. no puede continuar por más tiempo".

"Juntos, pondremos fin a la era de los políticos que solo buscan su propio beneficio, llenándose los bolsillos a costa de ustedes. Y juntos, pondremos a Alaska en primer lugar", ha manifestado Peltola, destacando la necesidad de "combatir la corrupción y la codicia corporativa", de "reducir los precios" y el coste de los combustibles y de "construir nuevas viviendas".

Victoria demócrata también en la gobernación

El triunfo demócrata en el Senado se suma al de Jonathan Kreiss-Tomkins en las elecciones a gobernador de Alaska, proyectado el pasado sábado por los medios.

Kreiss-Tomkins se convierte así en el primer candidato de su partido en ganar esos comicios desde 2002.

El escrutinio en Alaska se prolonga de forma habitual por las dificultades logísticas de sus comunidades más remotas y por los plazos del voto por correo, que permiten recibir papeletas enviadas desde el extranjero hasta 15 días después de las elecciones.