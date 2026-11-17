Difunden en redes sociales mensajes que aseguran que el Gobierno ha aprobado una ayuda de retorno a España de hasta 7.600 euros para los "nietos del exilio". Es engañoso. Se trata de una ayuda dirigida a personas españolas de origen en situación de vulnerabilidad económica que vivan en el extranjero y que quieran retornar a España. No es una ayuda exclusiva para los beneficiarios de la ‘ley de nietos’ y aún está pendiente de aprobación. Te lo explicamos.

"El Gobierno aprueba en plena campaña una ayuda de hasta 7.600 € para los 'nietos del exilio' que vengan a vivir a España", leemos en un mensaje de X del 16 de noviembre. Otro mensaje de la misma red social dice: "Españoles de bien, tomad conciencia de lo que esto significa para vosotros. Es inaceptable. El Gobierno aprueba en plena campaña una ayuda de hasta 7.600 € para los 'nietos del exilio' que vengan a vivir a España".

Una ayuda para españoles residentes en el extranjero en situación de vulnerabilidad

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señala en declaraciones a VerificaRTVE que esta ayuda "se dirige a cualquier persona española de origen y no solo a los beneficiarios de la Ley de Nietos". Los mensajes de redes hacen referencia al Real Decreto 954/2026, del 4 de noviembre, que se publicó el 9 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. En un comunicado el Ministerio señala que este texto, además de unificar aspectos de la ciudadanía española en el extranjero, regula la condición de persona retornada. Las personas españolas retornadas serían las beneficiarias de esta ayuda.

El artículo 6 de este Reglamento define la condición de persona española retornada en los siguientes casos:

La persona nacida en España y de nacionalidad española, que hubiese residido en el exterior y regrese a España para establecer su residencia con carácter definitivo.

La persona de nacionalidad española de origen nacida en el extranjero, si se traslada a España para establecer su residencia con carácter definitivo.

Además, la norma considera persona española con intención de retornar a la persona española de origen que avisa oficialmente de su vuelta a España y que deberá hacerlo dentro del año siguiente desde la comunicación de su voluntad de retorno. Para tener esta condición de persona española retornada o con intención de retornar, deberá acreditar la inscripción en el Registro de Matrícula Consular del país o países en que haya residido antes de regresar.

Esta ayuda económica para retornados está dirigida a personas de nacionalidad española de origen, de 18 a 65 años, que deseen volver a España y se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y con especial atención a las personas españolas víctimas de violencia contra las mujeres. La ayuda básica será de 4.000 euros "por beneficiario individual". Puede subir hasta 7.600 euros si se trata de unidades familiares con tres o más familiares a cargo.

Esta ayuda aún está pendiente de regulación y aprobación

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura a VerificaRTVE que "el real decreto no regula esta ayuda, tan solo prevé, en su disposición adicional primera, su aprobación en el plazo de un año, requiriendo otro real decreto para ello". La disposición final primera del Real Decreto 954/2026 informa de la ayuda al retorno de personas de nacionalidad española de origen en situación de vulnerabilidad económica. El Gobierno cuenta con un año, desde la entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, para crear esta prestación económica. Es decir, todavía no se ha aprobado esta ayuda.

La norma que apruebe esta prestación determinará quién puede pedir la ayuda, cómo se pide y se concede, cómo y cuándo se cobra, con qué otras ayudas no se puede combinar y qué obligaciones tiene quien la recibe.

En VerificaRTVE ya hemos advertido de desinformación relacionada con la ‘ley de nietos’. Hemos aclarado que este cartel que insta a nacionalizados por la 'ley de nietos' a acudir a la justicia contiene falsedades. También te explicamos con preguntas y respuestas la 'ley de nietos' y el voto anulado de más de 160.000 personas.