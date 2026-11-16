United Airlines, una de las principales compañías aéreas de Estados Unidos, ha sufrido un fallo informático que le impedía gestionar con normalidad los despegues de sus aviones. "Hoy temprano experimentamos un problema relacionado con la tecnología que afectó a algunos vuelos con salida. El problema ha sido resuelto", ha indicado la aerolínea en su última comunicación en X (a las 0:13 hora peninsular española).

El incidente se ha producido tras la cancelación de miles de vuelos el pasado viernes por un problema de comunicación en los centros de control aéreos de todo el país.

Los vuelos que ya estaban en el aire y los operados por United Express no se vieron afectados por la incidencia, según ha informado la compañía, que ha descartado un ciberataque. La agencia cita un documento interno del sindicato de pilotos de United, que sitúa el origen del fallo en una interrupción del servicio web de la compañía. Esta a su vez habría afectado a varias aplicaciones utilizadas por los pilotos, incluidas las comunicaciones de la tripulación.

"Nuestros equipos están trabajando arduamente para restablecer el funcionamiento lo antes posible", señaló la aerolínea en un mensaje publicado en X con el que respondía a una usuaria que informaba de que su avión, en tierra, no despegaba "por un error en el sistema de control de peso".

El documento interno recogía que la compañía no podía proporcionar el peso final de las aeronaves para los vuelos de salida y aconsejaba a los pilotos que siguieran las instrucciones de los operarios de cada aeropuerto para despegar.

Caos aéreo en EE.UU.

La incidencia de United Airlines llega después de que el pasado viernes un "problema de comunicación" en los centros de control del tráfico aéreo del país provocase la cancelación de miles de vuelos. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó la suspensión de todas las operaciones, dejando a decenas de miles de estadounidenses en tierra.

La medida fue equivalente a la que adoptó el Gobierno de Estados Unidos tras los atentados del 11-S, cuando decidió cerrar el espacio aéreo.

Las autoridades de Estados Unidos achacaron la incidencia a un fallo informático y descartaron un ataque. El secretario de Transportes, Sean Duffy, puso el foco en la antigüedad de los ordenadores y otros equipos imprescindibles para la gestión del tráfico aéreo, como los radares, por lo que reclama al Congreso 50.000 millones de dólares (unos 45.000 millones de euros) para modernizar la red. La jornada se saldó con la cancelación de 10.000 vuelos y retrasos en 25.000, que se extendieron durante tres días.