No son disturbios en Paraguay tras la dimisión del presidente Santiago Peña, es falso

En redes sociales difunden un vídeo de un hombre encapuchado con los brazos en alto junto a un incendio y lo presentan como si fueran disturbios en Paraguay tras la dimisión el 5 de noviembre del presidente Santiago Peña por el colapso de un banco del que era accionista. Es falso. La grabación no es actual ni se registra en Paraguay tras la dimisión del presidente, circula en redes desde el 17 de octubre en publicaciones que la ubican en Albania (Tirana).

"URGENTE: Lo que acaba de suceder en PARAGUAY es una ADVERTENCIA para todos en la Tierra. Más de 3 millones de personas (60% de la población adulta de Paraguay) han perdido el acceso a TODO. Sus cuentas bancarias. Sus pensiones. Congeladas. Inaccesibles (sic)", dice un mensaje compartido más de 19.000 veces en la red social X desde el 5 de noviembre. La publicación adjunta un vídeo de 13 segundos que muestra a un hombre encapuchado con los brazos en alto junto a un incendio. Otra cuenta difunde las mismas imágenes en un mensaje compartido más de 2.000 veces y afirma: "Ha estallado un corralito en Paraguay por la quiebra del banco en el que ahorraban la mitad de sus 6'5. M de habitantes".

Este vídeo no se registra en Paraguay tras la dimisión de su presidente Santiago Peña, es una grabación que circula desde octubre junto a mensajes que la ubican en Tirana (Albania). A través de una búsqueda inversa localizamos las mismas imágenes difundidas en perfiles de la red social X el 17 de octubre que señalan que son disturbios en la capital albanesa (1 y 2). Medios de comunicación publicaron las mismas imágenes explicando que correspondían a las protestas de estudiantes que tuvieron lugar en varias ciudades del país en esas fechas (1 y 2).

La agencia de noticias Reuters y la radio televisión pública albanesa (RTSH) informaron de los enfrentamientos que tuvieron lugar entre la Policía y los manifestantes el 17 de octubre, el quinto día de manifestaciones estudiantiles masivas que exigían la dimisión del primer ministro Edi Rama. En el Canal 24 horas de RTVE también te mostramos imágenes de los disturbios que dejó el quinto día de protestas.

Dimisión de Santiago Peña tras la bancarrota de Ueno

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha dimitido este jueves 5 de noviembre tras el colapso de la entidad financiera digital Ueno, que ha dejado a millones de clientes sin acceso a sus cuentas. Peña poseía acciones en dicho banco y, durante su mandato, la empresa había recibido millonarios recursos de entidades públicas. La Fiscalía tiene ahora abierta una causa penal contra el ya expresidente de la República Santiago Peña por presunta lesión de confianza.

El anuncio se produce 48 horas después del estallido de una crisis bancaria, en la que el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino la entidad financiera Ueno, que cuenta con 2,94 millones de clientes, y cuyos depósitos fueron congelados temporalmente. El Banco Central del Paraguay ha iniciado el proceso de pago de la garantía de depósitos a los ahorristas de este banco.

Los medios de comunicación paraguayos (1 y 2) han informado de la presencia de manifestantes en la plaza de Armas de la capital, ubicada en inmediaciones del Congreso Nacional. Desde allí siguen el juicio político al expresidente de la República.